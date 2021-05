Augusta, “Notte nazionale del liceo classico”, il Megara celebra in streaming l’evento “sulla bellezza”

Anche quest’anno il liceo classico Megara di Augusta celebra, per la settima volta consecutiva, la “Notte nazionale del liceo classico” in programma oggi 28 maggio, una manifestazione nata dall’ idea di Rocco Schembra, docente del liceo classico Gulli e Pennisi di Acireale che nel corso degli anni ha unito, sotto il segno della promozione e valorizzazione degli studi classici, oltre 300 licei in Italia, a testimonianza dell’alta valenza formativa dello studio delle lingue e letterature antiche.

Quest’anno, a causa della pandemia, la manifestazione si svolgerà in maniera diversa, non in presenza, ma in diretta streaming e con performance preregistrate, a dimostrazione che il virus non ha fermato la scuola che, con il suo dirigente scolastico, Renato Santoro e il gruppo di progetto che da anni si occupa della realizzazione dell’evento non “ha esitato un istante a raccogliere l’invito del professor Schembra a realizzare una manifestazione che portasse nel cuore di tutti un messaggio di grande forza e speranza -fa sapere in una nota il gruppo composto dalla docenti Zaira Lipari, Gabriella Fassari, Jessica Di Venuta, Paola Di Mare e Giuseppina Pugliares- Si è deciso che il tema della Notte 2021 del liceo Megara è la bellezza in tutte le sue forme: La Bellezza della natura e di tutte le manifestazioni artistiche in cui si riverbera la grandezza dell’animo umano”.

All’interno di questa tematica, il pluriennale partneriato con la sezione di Augusta di Italia nostra presieduta da Jessica Di Venuta, ha acquisito una ricchezza di significati che spaziano dalla valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e artistico di Augusta alla promozione della classicità, culla delle nostre radici culturali.

“La bellezza rappresenta il nostro appiglio, la nostra àncora di salvezza per non sprofondare nel baratro dell’angoscia, della paura e della disperazione. Questo l’ideale che abbiamo voluto trasmettere in primis ai nostri ragazzi e poi a tutti coloro i quali avranno il piacere di seguirci in diretta streaming su youtube il 28 maggio alle 16”– conclude la nota.