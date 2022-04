Augusta, “Nose” ed emissioni moleste, due campionatori saranno installati a Monte Tauro e alla Borgata

Saranno posizionati in via Copernico, a Monte Tauro e in via Pio La Torre, alla Borgata, i due campionatori automatici di emissioni odorigene previsti dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ad Augusta. Il primo sarà allestito all’interno del plesso “Morvillo” di contrada Pietre rosse, del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino e precisamente sul terrazzo di copertura dell’edificio che ospita il plesso scolastico, il secondo invece nello spazio pubblico in via Pio La Torre, alla Borgata costituito da un piazzale pavimentato.

I due luoghi sono stati scelti perchè interessati dal maggior numero di segnalazioni relative ad eventi odorigeni molesti, nell’ambito del progetto di Arpa Sicilia di attivare una rete di rilevamento automatica/semiautomatica per campionare e caratterizzare gli odori nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale tramite una prima fase di monitoraggio del fenomeno delle molestie olfattive attraverso l’applicativo noto come “Nose”, sviluppato dalla collaborazione tra Arpa Sicilia e Cnr-Isac, attraverso il quale i cittadini possono segnalare il verificarsi del fenomeno delle molestie olfattive oltre ad altre informazioni specifiche, quali ad esempio la tipologia dell’odore avvertito e la sua intensità tramite una scala prefissata.

Ad occuparsi dell’installazione sarà la ditta “Labservice analytica srl” che si è aggiudicata l’appalto dell’Arpa Sicilia per la fornitura di complessivi 24 sistemi di campionamento da installare nelle Aerca siciliane della provincia di Caltanissetta, Siracusa e del comprensorio del Mela.

“Per la centralina in via Pio La Torre stiamo predisponendo una gabbia di protezione metallica di due metri per due che sarà dotata di una copertura tramite griglia con un’apertura per il palo telescopico dei sensori, mentre la protezione non sarà necessaria per la scuola perchè l’area interessata si trova all’interno della recinzione” – fa sapere l’assessore all’Ecologia Concetto Cannavà che insieme alla giunta, nei giorni scorsi, ha autorizzato il sindaco a firmare le due convenzioni triennali, rinnovabili per altri tre anni, con Arpa e l’istituto comprensivo Corbino per la gestione del sistema di campionamento necessari per l’attivazione dei campionatori.

Intanto da qualche giorno un’altra centralina di campionamento delle emissioni odorigene è visibile alla nuova darsena, a Terravecchia di fronte l’area industriale, davanti ad un tratto della recinzione, rientrate sempre nello stesso progetto.