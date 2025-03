Augusta, “Non solo danza” con l’ètoile Eleonora Abbagnato

Potrà contare anche sulla presenza dell’ ètoile Eleonora Abbagnato, principal dell’Opera di Parigi e direttrice dell’Opera di Roma, “Nonsolodanza 2025”, il concorso di danza che si terrà il 12 e 13 aprile al teatro di Città della notte. Giunto alla sua 17^ edizione è una realtà creata da Macarioeventi e ogni edizione è stata caratterizzata dalla presenza di oltre 30 artisti della danza, dalla partecipazione di circa 2.000 persone giornaliere, dalla collaborazione con oltre 500 scuole di danza in Sicilia e la presenza di ospiti illustri, provenienti da ogni parte del mondo.

La missione del direttore artistico Vincenzo Macario è quella di promuovere e diffondere la cultura della danza, creando occasioni uniche per artisti, danzatori e appassionati di tutti i livelli, valorizzare il talento e la creatività dei danzatori e coreografi, offrendo loro palcoscenici importanti per esprimere la loro arte. “I miei eventi – spiega- non sono solo competizioni, ma veri e propri incontri per la danza che coinvolgono le comunità locali e attirano l’attenzione di talent scout e professionisti del settore. Collaboro con teatri internazionali, accademie, coreografi, manager dello spettacolo, direttori, scuole di danza e professionisti di fama internazionale per offrire workshop, masterclass e spettacoli dal vivo che arricchiscono il panorama culturale siciliano.”

Insieme alla ètoile Eleonora Abbagnato saranno presenti Vladimir Derevianko, già primo ballerino del Bolcjoi, attualmente etoilè, direttore e coreografo internazionale, Antonio Desiderio, management di grandi artisti della danza e della musica, direttore della compagnia Romae Capital Ballet, Leonard Ajkun direttore dell’Ajkun Media Art di New York, Kristian Cellini coreografo dei grandi artisti della musica come Andrea Bocelli e Renato Zero, Dario Lupinacci responsabile Audition Peparini Accademy, Catherine Strawbridge coreografa internazionale, Giulia Barbone ballerina del musical Notredame De Paris, Marco Cascella coreografo internazionale di hip hop, Federica Toro principal artist Circo Orfei, Claudio d’Amore maestro di danze popolari e afro cubane, Antonio La Paglia. maestro di danze caraibiche

Il programma prevede per il 12 e 13 aprile i concorsi di danza aerea, caraibica danza classica, moderna e contemporanea, stage audition con Kristian Cellini, Dario Lupinacci e Leonard Ajkun e masterclass di danza classica, moderna e contemporanea. Durante i due giorni circa 2000 spettatori faranno da cornice a questo grande evento. L’organizzazione premierà i migliori ballerini con premi in denaro del valore di 5.000 euro, in palio anche borse di studio e contratti di lavoro.