Augusta, non rispetta l’obbligo di permanenza notturno in casa: ai domiciliari

I Carabinieri della dell’Aliquota Radiomobile, in Augusta, hanno arrestato un pregiudicato 55enne del luogo, in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Etnea.

L’uomo che era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con il vincolo della permanenza in casa in orario notturno, è stato segnalato dai militari per non aver rispettato le prescrizioni imposte in quanto nel mese di aprile non è stato trovato a casa durante un controllo notturno.

La Corte di Appello di Catania, concordando con l’operato dei Carabinieri, ha ritenuto di sostituire la misura con quella più afflittiva degli arresti domiciliari.