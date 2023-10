Augusta, non fa rientro al carcere di Brucoli, arrestato per evasione

È recluso al carcere di Brucoli per un cumulo pena per reati in materia di stupefacenti e contro la persona, e non vi ha fatto più rientro dopo aver fruito, lo scorso fine settimana, di un permesso premio, l’uomo di 44, originario di Noto, poi arrestato per evasione dai Carabinieri di Siracusa.

Il suo mancato rientro nell’istituto di pena ha fatto scattare le ricerche sul territorio ieri con i Carabinieri che sono riusciti ad individuarlo e, dopo le formalità di rito, lo hanno tradotto di nuovo in carcere.