Augusta, nomine nel Cda Ias: Milena Contento si autosospende dal Pd

Alla fine si è autosospesa dal Partito democratico Milena Contento, componente dell’assemblea provinciale del Pd e del direttivo del circolo di Augusta, al centro di una polemica politica da settimane perché indicata dalla Regione -che è di centrodestra- come componente del consiglio di amministrazione dell’Ias. L’attuale consigliere comunale di Augusta, eletta alle ultime amministrative con una lista civica, ha comunicato il suo passo indietro con una nota al segretario provinciale del partito, Salvo Adorno che aveva disconosciuto la sua nomina per il depuratore consortile.

“Ho deciso di autosospendermi per questioni di opportunità e per evitare che questa vicenda venga strumentalizzata per altri scopi”- ha commentato Contento la cui elezione a palazzo San Biagio potrebbe proprio rappresentare un ostacolo alla sua nomina, visto che secondo il decreto legislativo 39 del 2013 non possono essere nominati in enti di diritto privato controllati dalla Regione, coloro che nell’anno precedente hanno ricoperto il ruolo di consiglieri comunali in Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Anche se tuttavia il Comune di Augusta non fa parte dell’Ias, quindi è da capire se il decreto trova applicazione in questo caso.

Intanto non si è ancora riunito il collegio sindacale dell’Ias che dovrà valutare il possesso dei requisiti non solo della Contento ma anche dell’ex parlamentare Pippo Sorbello, altro nome indicato dalla Regione per lo stesso incarico.