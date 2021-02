Augusta, nominato il capo di gabinetto del Comune. Si insedia lunedì

Si insedierà lunedì primo marzo il capo di gabinetto del Comune di Augusta. Si tratta di Giuseppe Daidone, di 58 anni, originario di Noto, ad oggi dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato in categoria D del Comune di Paceco, in provincia di Trapani. E’ stato scelto a seguito delle selezione pubblica emanata dall’Ente a fine dicembre per l’affidamento dell’incarico di supporto agli organi di direzione politica.

Il curriculum del professionista, rispetto ali altri pervenuti con riferimento ai titoli di studio, professionali, esperienza posseduta, e con riferimento anche agli incarichi espletati soprattutto in Enti Locali, è apparso “il più qualificato, e, pertanto, più idoneo, ai fini dell’affidamento dell’incarico- si legge nella determina sindacale di nomina- sono stati riscontrati nel corso di colloquio con l’interessato, gli elementi di idoneità professionale attestati nel curriculum presentato, l’elevato grado di qualificazione documentato da incarichi di responsabilità connotati dall’esercizio di funzioni dirigenziali ai sensi di legge, l’esperienza maturata presso diverse amministrazioni pubbliche in compiti connessi ai rapporti istituzionali anche a diretto supporto di organi politici”.

Il capo di gabinetto sarà alle dirette dipendenze del sindaco, per l’espletamento di compiti di carattere istituzionale direttamente connessi con l’attività del primo cittadino come la gestione delle pratiche che competono al sindaco e affidate al gabinetto, degli atti, della corrispondenza, dei rapporti con l’esterno, dell’organizzazione degli impegni di lavoro del sindaco, il conferimento di onorificenze e di riconoscimenti pubblici e tenuta dei relativi registri, ma anche la gestione e il controllo delle spese di rappresentanza dell’ente. L’incarico comporta la disponibilità e reperibilità di qualunque giornata dell’anno, ancorché festivo, e la presenza anche in orari normalmente non lavorativi.

L’incarico a Daidone, già dipendente del Libero consorzio di Siracusa, e che adesso è stato posto in aspettativa dal comune di Paceco scadrà al termine del mandato amministrativo del sindaco in carica Peppe Di Mare, che ha così reintrodotto una figura che negli anni passati era stata ricoperta dall’ex dipendente del Comune Pino Fazio, oggi in pensione. E segue ad un ricambio anche nell’ufficio di segreteria generale dell’Ente dove già da qualche settimana si è insediato il nuovo segretario Sebastiano Marano, che arriva dal Comune di Riposto, nel catanese.