Augusta, nominati i presidenti dei seggi elettorali per le amministrative del 4 e 5 ottobre

Si avvicinano sempre di più le elezioni amministrative in programma il 4 e 5 ottobre che hanno portato la Corte d’appello di Catania a nominare i 42 presidenti per i 41 seggi elettorali, più l’unica sezione speciale, anche se qualcuno candidato in una delle 12 liste in corsa ha già rinunciato.

Ecco l’elenco completo:

Santo Trovato (1); Gaetano Amore (2); Antonella La Ferla (3); Eugenio Fazzino (4); Cristina Intagliata (5); Massimo Broggi (6); Marco Gaetano Latagliata (7); Tania La Ferla (8); Carmelo Adriano Amore (9); Orazio Vasta (10); Corrado Amato (11); Federica Speranza (12); Flavia Francesca Amore (13); Umberto Di Grande (14); Cecilia Casole (15); Luca Santoro (16); Serena Mendola (17); Massimiliano Gianino (18); Stefania Santospirito (19); Rita Lombardo (20); Giancarlo Saraceno (21); Tiziana Bari (22); Valentina Ferraguto (23); Mariangela Mameli (24); Omar Pennisi (25); Elena Recupero (26); Gianpaolo Augusto (27); Giovanni Formosa (28); Domenica Ranno (29); Antonio Santuccio (30); Giuseppina Bagnara (31); Marco Borzì (32); Sebastiano Moschitto (33), Andrea La Ferla (34); Carolina Burrascano (34 S/1); Giulia Casole (35); Stefania Ragaglia (36); Biagio Tribulato (37); Gaetano Balsamo (38); Tindaro Rubino (39); Egidio Emmi (40) Salvatore Formica (41).