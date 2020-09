Augusta, nominati i 207 scrutatori per le operazione di seggio alle amministrative del 4 e 5 ottobre

Sono 207 gli scrutatori che si insedieranno nei 41 seggi elettorali per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale in programma domenica 4 e lunedì 5 ottobre. Sono stati selezionati questa mattina, con sorteggio elettronico al computer, aperto al pubblico e in diretta streaming sul sito del Comune, dalla Commissione elettorale comunale che si è riunita a palazzo San Biagio. Sono stati selezionati tra quanti hanno presentato nelle scorse settimane all’ufficio elettorale l’apposita domanda, in totale sono state 1112 le domande pervenute, escluse 5. Saranno cinque per ogni seggio, due in quello speciale.

Ecco l’elenco:

Sezione 1: Antonella Scatà, Tiziana Finocchiaro, Francesca Di Grande, Umberto Tuberosa, Stefano Cesare Camiolo. 2: Francesco Vaccaro, Gemma Barbieri, Doriana Birritterri, Sebastiana Russo, Danila Riciputo 3: Aldo Mobilia, Desirè Romeo, Paolina Nanfitò, Elisabetta Castro, Concetta Iozzia. 4: Laura Strazzulla, Simone Domenico Bassetto, Margherita Di Lavora, Ivana Di Fazio, Alicia Barillà. 5: Cleto Saraceno, Viviana Calanna, Francesca Gianino, Michela Lo Re, Stefania Galazzo. 6: Antonio Galazzo, Carmela Patrizia Mignosa, Alba Miceli, Ivano Sebastiano Di Modica, Carlotta Caruso. 7: Gaetano Orlando Conti, Rita Neri, Francesca Neri, Francesca Di Grande, Sandra Italia. 8: Romina Maria Ghirlanda, Martino Passanisi, Davide Fracassi, Alessia Catalano, Alessandra Riera. 9: Roberta Bussichella, Maria Grazia Ballotta, Fabiola Saraceno, Maria Luisa Amara, Gabriele Lapedota. 10: Leonardo Mirabile, Rachele Paci, Dario Gangemi, Connie Gianino, Daniele Martina. 11: Elga Lembo, Andrea Mignosa, Rita Castro, Salvatore Vindigni, Noemi Failla. 12: Rossella Stella, Giuseppe Gianino, Alessia Pasqua, Nadia Petracca, Filippo Bordonaro. 13: Beatrice Abate, Vittorio Piazza, Silvana Morello, Federica Morello, Marco Natoli. 14: Lucrezia Giangrande, Claudia Palazzo, Dorina Fazio, Salvatore Ficicchia, Nadia Gianino. 15: Giuseppina Campisi, Carla Giuseppa Amara, Elisa Lisitano, Antonio Ternullo, Ester Madonia. 16: Davide Danieli, Maria Minella, Domenico Petullà, Marco Formoso, Leandra Spadaro. 17: Marzio Cometa, Salvatore Tedesco, Leonardo Saraceno, Alessandra Marino, Paola Intagliata. 18: Valerio Giordano, Giuseppe Abate, Luana Baffo, Michela Fichera, Francesca Galvano. 19: Salvatore Vaiasicca, Leandra Prato, Daniela Raffaghelli, Giusy Ognissanti, Emanuela Catalfo. 20: Vincenzo Barillà, Vincenza Ternullo, Domenica D’Angelo, Florinda Fracassi, Maria Tedesco. 21: Tamara Morello, Alessia Tramontano, Paola Spinali, Luana Giardina, Mirko Antonio Di Domenico. 22: Federico Di Grande, Maria Russo, Francesca Lisitano, Ines Lombardo, Laura Bassetto. 23: Denis Saraceno, Alessandra Lo Porto, Vincenzo Giardina, Elena Natoli, Carmen Saglimbeni. 24: Tania Giardino, Nunzia Panebianco, Giulia Fornciari, Gino Patania, Pietro Ariano. 25: Alessandra Marmoreo, Giuseppe Conselmo, Giovanni Mirabella, Daria Cipriano, Francesco Rizza. 26: Salvatore Antonio Ballotta, Francesco Saraceno, Daniela Di Grande, Angela Ravalli, Maria Angela Desirè Toscano. 27: Lucia Patania, Giuseppina Fazio, Ludovica Giulia Maria Di Mauro, Sebastiano Di Mauro, Annamaria Tringali. 28: Francesco Caramagno, Daniela Catalfo, Davide Manfredi, Domenica Di Blasi, Katuscia Gionea Cafiso. 29: Francesco Riccardo Mignosa, Graziano Sacco, Marco Scalia, Vanessa Fazzino, Carmela Pugliares. 30: Valentina Ciacchella, Annamaria Benarrivo, Francesco Rocco, Cristina Blancato, Daria D’ Amico. 31: Arianna Noemi Bontempo, Concetta Ternullo, Alessandra Garufi, Domenica Ferraguto, Federico Giardina. 32: Valentina Borzi, Ketty Sicuso, Giulia Carriglio, Rosalia Neri, Ramona Passanisi. 33: Simona Ballotta, Luisa Alessandra Mirabella, Domenica Spinelli, Francesca Latella, Tiziana Lo Re. 34: Francesca Sicuso, Federica Ierna, Emanuele De Cristoforo, Mirella Buono, Andrea Intagliata. 34/1 (seggio speciale): Salvatore Bari, Giuseppe Massimiliano Mallo. 35: Annalisa Amara, Giuseppe Scaletta, Pierpaolo Saia, Maria Tringali, Sebastiano Saraceno. 36: Mattea Lombardo, Provvidenza Solano, Sonia Sarcià, Katia Mauro, Alessandro Ferraguto. 37: Carmelo Intravaia, Federico Pitruzzello, Carmelo Patanè, Danilo Di Maurio, Vanessa Chiara Bontempo. 38: Giulia Maria Campisi, Barbara Derisi, Isabella Tringali, Giorgia Panico, Luigi Dell’Aversana. 39: Andrea Solina Scirè, Cesare Romano, Alessandro Gennuso, Roberta D’Amico, Alessia Fiorentino. 40: Angela Ferrara, Caterina Cochiashvili, Lisa Angela Tiziana, Giovanni Quartarone, Mattia De Riggi. 41: Daniele Russo, Monia Gianino, Giovanna Sarta, Gabriele Caruso, Alessia Giunta.