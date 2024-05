Augusta, nominati i 166 scrutatori per i 41 seggi in vista delle elezioni Europee

Sono 166 gli scrutatori che si insedieranno nei 41 seggi elettorali e nell’unico seggio speciale per il rinnovo del Parlamento europeo in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno. Sono stati selezionati questa mattina, con sorteggio elettronico al computer dalla Commissione elettorale comunale che si è riunita all’ufficio elettorale. Saranno cinque per ogni seggio, due in quello speciale.

Gli interessati sono invitati, dal 20 maggio, a ritirare, entro il 25 maggio, la nomina all’ ufficio notifiche, di piazza D’Astorga, tutti i giorni sia nelle ore antimeridiane sia pomeridiane. Qui tutti i nomi sorteggiati.