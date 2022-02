Augusta, nomina Di Sarcina a presidente Autorità portuale: la proposta approda alle commissioni diCamera e Senato

Approderà oggi in aula, al Senato, la proposta di nomina di Francesco Di Sarcina a presidente dell’ Autorità di sistema portuale del mare Sicilia orientale. Entra nel vivo, dunque, l’iter parlamentare previsto per la nomina del numero 1 dell’Autorità portuale e avviato con la trasmissione, il 10 febbraio scorso, della proposta di nomina da parte del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.

Oggi alle 14 all’ottava commissione “Lavori pubblici e comunicazione” del Senato è in programma l’esame della proposta, relatore il senatore Salvatore Margotta. Domani la stessa proposta, insieme a quella di nomina di Vincenzo Garofalo a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, passerà al vaglio della IX commissione Trasporti della Camera.

In entrambi i casi verrà illustrata la proposta che verrà votata, anche se difficilmente l’iter si concluderà in questi giorni. Domani, alla Camera, non sono previste votazioni, è possibile che il candidato venga sentito in audizione dalla IX commissione di cui fa parte, oltre al vicepresidente siracusano Paolo Ficara, parlamentare del Movimento 5 stelle che con il suo sottosegretario al ministero delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri aveva caldeggiato l’indicazione ministeriale scatenando anche l’ira della parlamentare azzurra Stefania Prestigiacomo, anche Antonio Pantangelo. Il deputatodi Forza Italia, la settimana scorsa ha illustrato l’interrogazione che stigmatizzava la mancata condivisione della proposta con il gruppo parlamentare degli azzurri e ne chiedeva la revoca.

Oltre a un passo indietro, che evidentemente non c’è stato, del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, che nella sua replica in aula alcuni giorni fa nel confermare il nome dell’ingegnere Di Sarcina a presidente dell’Adsp Augusta-Catania, ha ricordato che “ha ricoperto negli anni il ruolo di segretario generale dell’Autorità portuale di Messina, di segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del mar ligure orientale, di commissario straordinario dello stesso ente e attualmente ricopre, per la seconda volta, l’incarico di segretario generale della predetta Autorità di sistema portuale. Segnalo anche che, nell’esprimere l’intesa alla nomina, – ha aggiunto Giovannini- il presidente della Regione siciliana ha sottolineato la sua soddisfazione per la proposta ricevuta – cito testualmente – “attesa la specifica competenza maturata dal dottor Francesco Di Sarcina nei diversi ruoli rivestiti presso le autorità portuali e le autorità di sistema portuale, nonché la qualificazione professionale nel settore dell’economia dei trasporti e portuale”.