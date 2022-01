Augusta, nomina del commissario per le Zes della Sicilia orientale: plauso di Comune, Assoporto e Unionports

“La nomina del professore Alessandro Di Graziano alla guida della Zona economia speciale della Sicilia orientale è un passaggio che da diverso tempo gli enti locali, le imprese e i lavoratori aspettavano e che consentirà l’avvio di una stagione di sviluppo e investimenti oltre alla rivitalizzazione del tessuto produttivo ampiamente compromesso dalla lunga crisi economica e dalla pandemia”.

Ad esprimere la propria soddisfazione per la recente ed attesa nomina del commissario sono il sindaco Giuseppe Di Mare, l’assessore al Porto e alle Zes Tania Patania, i presidenti delle associazioni degli operatori portuali megaresi Marina Noè (Assoporto) e Davide Fazio (Unionports) per i quali la realizzazione degli obiettivi fissati nella legge istitutiva della Zes richiama l’attenzione “sulla necessaria ed opportuna fiducia e fattiva collaborazione tra gli enti pubblici e gli operatori privati al fine di creare il giusto ambiente per l’attrazione degli investimenti e la nascita di un processo virtuoso di sviluppo sostenibile”.

Il Comune di Augusta e le associazioni, dunque, rinnovano la loro massima disponibilità ad ogni forma di collaborazione con il neo-commissario Di Graziano e, al tempo stesso, auspicano che possa arrivare a conclusione velocemente l’iter per la nomina del presidente dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale così da completare il quadro della governance del territorio ed essere pronti alle sfide economiche e sociali che il mondo globalizzato da tempo prospetta.

“Solo una realtà territoriale unita e dotata delle migliori risorse umane – concludono- sarà capace di affrontare la “messa a terra” degli strumenti produttivi e delle risorse per come individuati dal Pnrr, memori che tale sforzo di coesione e di capacità è il migliore lascito per le generazioni future”.