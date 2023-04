Augusta, nomina consulente Zes del Comune, plauso di Cna: “una scelta opportuna”

“La sede territoriale di Augusta accoglie con favore l’interesse dell’amministrazione comunale per lo sviluppo delle Zone economiche speciali”. Lo dice il presidente comunale Fabio Cannavà all’indomani della nomina del consulente gratuito da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare.

“Si tratta di una scelta opportuna anche in ragione delle qualità di Alessandro Ambrosio, – aggiunge- una scelta che conferma la reale volontà di valorizzare questo strumento fondamentale che Cna considera cruciale per il rilancio di comparti economici strategici per l’intera provincia. Da sempre siamo, infatti, impegnati nella connessione tra i territori per l’implementazione e lo sviluppo degli investimenti, coniugando le istanze dei sindaci e lavorando per l’adozione di strumenti importanti come il credito d’imposta per l’acquisto di terreni, fabbricati e loro ristrutturazione. A breve terremo un incontro in città con i vertici della nostra organizzazione e avremo piacere di confrontarci anche su questo tema. Siamo consapevoli delle grandi difficoltà del sistema economico locale e vogliamo continuare a sostenere il protagonismo di artigiani, commercianti e Pmi”.