Augusta, “No” alla combustione di rifiuti e derivati nelle cementerie: lettera ai ministri Costa e Speranza

Ci sono anche l’associazione augustana Decontaminazione Sicilia, i comitati ambientale di Melilli, Stop veleni Augusta-Priolo, Melilli- Siracusa e No alla discarica di Armicci di Lentini tra i sessanta firmatari di una lettera inviata ai ministri dell’Ambiente, Sergio Costa e della Salute, Roberto Speranza per chiedere di abrogare il decreto del ministero dell’Ambiente 22 del 14 febbraio 2013 cosiddetto “Decreto Clini” e scongiurare l’approvazione di “qualunque altro provvedimento inteso a incentivare l’incenerimento e il coincenerimento di rifiuti e loro derivati”, con l’obiettivo di “ripristinare nel nostro quadro legislativo e civile la giusta e fondamentale valenza del principio di prevenzione e precauzione in materia ambientale, a piena difesa e tutela dei territori e del fondamentale diritto alla salute dei cittadini. Sta a noi, a noi tutti, lasciare alle generazioni future un territorio sano, non inquinato né avvelenato irrimediabilmente”.

A sottoscrivere la lettera sono, associazioni e gruppi di cittadini di diverse regioni dall’Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto, Umbria che puntano il dito, in particolare, contro l’uso di rifiuti e di combustibili da essi derivati (precedentemente denominati “Cdr”, più recentemente “Css”) nei cementifici di tutta Italia sottolineando come “bruciare tali “combustibili” alla stessa stregua dei combustibili convenzionali, sottraendoli alle regole applicabili agli ordinari impianti di incenerimento, è un’anomalia tutta italiana nel quadro normativo comunitario, che si pone in contraddizione con lo spirito e la lettera delle direttive europee sull’economia circolare intese a ridurre al minimo indispensabile il ricorso al Waste to Energy. Soltanto qui in Italia, infatti, – si legge nella lettera- tale pratica fortemente inquinante ed ormai obsoleta viene incentivata per legge in virtù del decreto Clini sui combustibili solidi secondari. Se non proprio un “aiuto di Stato” ad un settore in crisi strutturale come quello del cemento, tale decreto costituisce a nostro avviso – per usare un eufemismo – un’interpretazione alquanto “personalizzata” dei principi europei dell’End Of Waste, così come già sottolineato nella petizione al Parlamento europeo del 2017 promossa da alcuni dei sottoscritti Comitati, da Medicina democratica e dalla Rete rifiuti zero della Lombardia e andata in audizione a Bruxelles”.

I firmatari ricordano, inoltre, l’emendamento poi bocciato al decreto legge del 28 ottobre 2020, con alcuni senatori proponevano di inserire nel decreto un nuovo articolo 10 bis, che avrebbe legittimato l’utilizzo del Css nelle industrie insalubri di prima classe senza alcuna autorizzazione, “con una semplice” comunicazione da trasmettere da parte dell’utilizzatore all’autorità competente 60 giorni prima dell’effettivo utilizzo, senza alcun tipo di valutazione preventiva (Via, Vas, Vis che fosse), senza alcuna seduta di una conferenza di servizi, senza possibilità per qualunque portatore di interessi di presentare delle osservazioni, “un nuovo tentativo di scorciatoia per coloro i quali, approfittando dell’ennesima situazione di emergenza (legata questa volta alla pandemia da Covid-19) vogliono privare, in maniera permanente, i cittadini delle già minime possibilità di far valere i propri diritti in tema di tutela ambientale”.



Contestata anche l’affermazione secondo cui la combustione di Css nei cementifici è un “contributo” alla gestione dei rifiuti e si può configurare come la “chiusura del ciclo”. “Essa non rappresenta neanche una soluzione migliorativa riguardo all’inquinamento da Co2 prodotto dagli impianti di produzione del cemento, -prosegue il documento- alimentati purtroppo con combustibili derivati per lo più dagli scarti del petrolio, perché più economici rispetto ad altri. Sostituire con i Css una quota di pet-coke, il peggiore tra i combustibili fossili (a sua volta, in ultima analisi, un “rifiuto”), anche se il più utilizzato nei cementifici, potrebbe ridurre alcuni inquinanti gassosi, come gli ossidi di azoto, ma questa riduzione non è affatto significativa. Ed i cementifici non possono di colpo mascherarsi da inceneritori, perché non sono nati, né attrezzati per quella funzione. In estrema sintesi, bruciando rifiuti e loro derivati nei forni da cemento si “baratta” una cattiva soluzione con un’altra cattiva soluzione”.

Nella lunga missiva vien dato spazio anche al problema delle emissioni legata alla salute. “Senza la pretesa di essere completi ed esaustivi sull’argomento si può affermare che – si legge- esistono inconfutati studi scientifici che hanno evidenziato come la combustione di rifiuti nei cementifici, al confronto con gli inceneritori dedicati, comporti maggiori emissioni di metalli pesanti: mercurio, cadmio, tallio e piombo, senza poi considerare le emissioni dei composti organici persistenti, i policlorobifenili, le diossine ed altri composti tossici. Oltre alle emissioni, andrebbe inoltre considerato l’inglobamento delle ceneri tossiche, prodotte dalla combustione dei rifiuti, nel prodotto finale, vale a dire quel cemento che ritroviamo poi nelle nostre case, scuole, ospedali e strade”.

Secondo quanto affermano comitati e associazioni “quasi tutti gli studi hanno dimostrato relazioni significative, associazioni altamente probabili, finanche nessi eziologici tra esposizioni alle emissioni dei cementifici e patologie, non solo respiratorie, ma anche cardiovascolari. Si è dimostrato che – scrivono- nelle popolazioni esposte vi è un accumulo di metalli pesanti, con effetti negativi sui più fragili, bambini e anziani, con possibili danni addirittura transgenerazionali, come nel caso del mercurio (uno dei metalli pesanti che, tra l’altro, con l’utilizzo di rifiuti e/o Css non può certo diminuire. È stato segnalato un aumentato rischio di incidenza di mortalità per i cittadini, purtroppo a tutti gli effetti esposti involontari, troppo spesso impotenti rispetto a scelte economico-industriali di pochi, votate esclusivamente al profitto, avallate da decisori politici non sufficientemente preparati in materia e ancor meno lungimiranti, e purtroppo in diversi casi subìte o favorite anche da amministratori locali che (spesso per ignavia, talvolta per miope calcolo politico) rinunciano al loro diritto-dovere di controllo e condizionamento sulle scelte che si vanno compiendo e abdicano così, di fatto, al loro ruolo istituzionale di responsabili della salute della popolazione che rappresentano”. Per questo facendo riferimento anche ad una recente sentenza del Consiglio di stato chiederanno alle Regioni la valutazione di impatto sanitario nella procedura di eventuale rilascio, rinnovo o revoca dell’autorizzazione integrata ambientale.

In sinesi, per i 60 tra comitati ed associazioni italiane “bruciare rifiuti e Css nei cementifici è una pratica rischiosa e insostenibile, nonché per nulla lungimirante, anche perché allontana i rifiuti dal recupero di materia senza ridurre l’impatto inquinante e di conseguenza sanitario dell’imponente volume complessivo delle emissioni. L’ultimo decreto di recepimento del pacchetto europeo sull’economia circolare del 3 settembre 2020 esclude il recupero “energetico” e considera recupero soltanto quello di materia prima-seconda. Qualunque tipo di rifiuto o Css da incenerire o co-incenerire è quindi assolutamente fuori luogo, non può in alcun modo entrare a far parte dell’economia circolare, come invece certa propaganda insiste tuttora a volerci far credere”.



I firmatari chiedono, dunque, di abrogare il “Decreto Clini” anche per il fatto che risalendo al 2013 si basava su studi di oltre un decennio e un riesame sarebbe quanto mai doveroso. Già nel 2013 numerosi senatori firmarono un documento contro la sua approvazione e l’anno successivo, alcune associazioni presentarono anche una denuncia alla Commissione europea a cui si aggiungono le numerose altre iniziative popolari, amministrative, legali e politiche a tutti i livelli che hanno richiesto la revisione e/o l’abolizione del decreto, non soltanto ad opera di comitati e associazioni ma anche da parte di alcune regioni come l’ Emilia-Romagna, il Veneto e le Marche. Da ultima, la mozione al Governo presentata al Senato alcune settimane fa dalla senatrice Emma Pavanelli.

“Al momento, non ci risulta alcuna risposta ufficiale, da parte del ministero dell’Ambiente, a tutte queste sollecitazioni”- concludono le associazioni e i comitati di cittadini