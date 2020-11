Augusta, no al petcoke e sensori h24 nei camini del petrolchimico per i miasmi. Decontaminazione Sicilia incontra il sindaco Di Mare

Anche Decontaminazione Sicilia contraria all’utilizzo del petcoke come combustibile e soddisfatta della sospensione, per 45 giorni, del permesso per la realizzazione dell’impianto di ricevimento e dosaggio del combustibile solido secondario (Css) nel forno di cottura clinker dello stabilimento Buzzi unicem, da realizzarsi in contrada San Cusumano, arrivata dal V settore Pianificazione del territorio grazie all’intervento del neo sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare. “Un intervento quanto mai opportuno” – scrive in una nota Luigi Solarino, il presidente dell’associazione che ha chiesto ed ottenuto un incontro con il primo cittadino a cui “abbiamo esposto tutti i problemi che potrebbero verificarsi con l’utilizzo del petcoke come combustibile. – ha aggiunto- Si è anche parlato dei miasmi che, frequentemente, i cittadini di Augusta avvertono in atmosfera con conseguenti malesseri e fastidi respiratori e non solo. A tal riguardo, abbiamo suggerito al sindaco di imporre alle aziende, che insistono nel petrolchimico, di adottare l’uso di sensori h24 nei camini per poter rilevare in continuo e con certezza la provenienza di detti miasmi. Il sindaco Di Mare, che ringraziamo ha mostrato grande attenzione ai problemi che gli abbiamo fatto presenti e ci ha manifestato l’intenzione di dare la massima priorità alla questione ambientale ed alla salute dei cittadini.”

L’associazione si oppone da sempre all’utilizzo del petcoke quale combustibile e ricorda e già due anni fa aveva chiesto, con altre associazioni, all’allora amministrazione Di Pietro, di chiedere al presidente della Regione l’annullamento dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia), rilasciata nel 2017, che consentirebbe alla cementeria Buzzi unicem di utilizzare come combustibile il petcoke. E questo fu fatto, anche se non si conosce a che punto sia quel ricorso per evitare che possa essere impiegato il carbone artificiale ottenuto nell’industria petrolifera nel processo di condensazione per piroscissione di residui petroliferi pesanti.

“Si tratta dell’ultimo scarto del petrolio grezzo e –ha spiegato Solarino- contiene sostanze estremamente pericolose per la salute umana e la salubrità dell’ambiente fra cui gli Idrocarburi policiclici aromatici (Ipa), i metalli pesanti (vanadio, nichelio), un alto contenuto di zolfo (anche oltre il 7%) e il cloro. Le sostanze contenute nel petcoke, oltre ad una tossicità intrinseca, sono indicate anche come cancerogene (tra i quali il benzo-pirene-OMS-) e/o mutagene. La prima proprietà provoca tumori di vario genere, la seconda modificazioni genetiche, da cui le malformazioni nei nascituri. A ciò si aggiunge che le operazioni di carico e scarico, con molta probabilità, verranno effettuate nel porto di Augusta con conseguenti effetti negativi per l’esposizione a polveri che determinano malattie a carico dell’apparato respiratorio”.

Fino al 2002 il petcoke era considerato dall’allora normativa vigente, “rifiuto pericoloso”. Poi il Governo dell’epoca modificò la normativa consentendo l’uso del petcoke come combustibile. “Un combustibile a basso costo per le aziende che lo usano ma con pesanti costi per la salute delle persone che vivono nelle vicinanze di queste aziende”- ha concluso il presidente di Decontaminazione Sicilia.