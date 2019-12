Augusta, “no” ai fuochi d’artificio e alla somministrazione di alcolici in vetro nel centro storico

Divieto di lancio e spari di petardi, botti e fuochi d’artificio di qualsiasi tipologia e divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine. Con due ordinanze sindacali il sindaco di Augusta, Cettina di Pietro, sottostando a quelle che sono le normative di sicurezza emanate nel cosiddetto “decreto Minniti” del 2017 ha vietato, per ragioni di ordine pubblico il divieto di lancio e spari di petardi, botti e fuochi d’artificio di qualsiasi tipologia, in occasione dell’evento in piazza Duomo denominato “3° capodanno ad Augusta”.

Divieto valido in adiacenza all’area interessata dall’evento e nello specifico in piazza Duomo, via Principe Umberto, via Roma, via XIV Ottobre, via Garibaldi e piazza D’Astorga. Sempre attraverso un’altra ordinanza il primo cittadino ha imposto a tutti gli operatori commerciali ricadenti nel centro storico il divieto assoluto di vendere, somministrare o cedere a qualsiasi tipo bevande e alcolici in bottiglie o contenitori di vetro o latta a partire dalle 17 di oggi e fino alle 5 di domani mattina. Per gli operatori commerciali è in vigore anche l’obbligo di posizionare contenitori per il deposito di bicchieri in materiale biodegradabile e altro che quindi non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico.

Infine gli operatori commerciali hanno l’obbligo prima della chiusura dell’attività di effettuare un’accurata pulizia degli spazi antistanti le aree utilizzate rispettando le regole sul conferimento dei rifiuti. Per i trasgressori sono previste sanzioni che vanno dai 25 ai 500 euro. Per quanto riguarda la festa in piazza, l’inizio è previsto per le 23.30 con il dj set di Maurizio Cianchino.