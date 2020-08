Augusta, niente sbarco al porto dei migranti della nave “Aurelia”: il sindaco Di Pietro firma ordinanza

Anche il sindaco di Augusta Cettina Di Pietro vieta lo sbarco di migranti della nave “quarantena” Aurelia con a bordo 273 migranti, di cui una ventina positivi al Covid 19, in navigazione verso il porto megarese. Lo ha reso noto lo stesso primo cittadino dopo aver appreso stamane che la nave arriverà ad Augusta domani mattina presto, con uno slittamento rispetto all’arrivo di oggi.

“In questo delicato frangente di pandemia ed in assenza di indicazioni certe da parte del governo regionale che, aldilà della ordinanza 31 del 09/08, non ha adottato misure idonee a tutelare il territorio, similmente a quanto già fatto dal sindaco di Trapani ,porto da cui la predetta nave proviene, sono stata costretta ad emettere analoga ordinanza – ha detto Di Pietro- Con ordinanza 36 ho, infatti, disposto, a tutela della salute dei miei concittadini, il divieto assoluto di sbarco. Non è accettabile che la responsabilità sia demandata ai sindaci costretti ad emanare ordinanze , spostando il problema da un territorio ad un altro”.

“Per tutelare la salute dei miei concittadini, nessuna delle persone a bordo, che siano equipaggio o migranti, potrà scendere a terra ad Augusta. Può apparire una decisione forte, ma ho la responsabilità di assicurare le massime condizioni di sicurezza sanitaria ad Augusta ed agli augustani”, spiega il sindaco Di Pietro. “Questo è un territorio accogliente e che nei recenti anni segnati dal fenomeno migratorio non si è mai tirato indietro, svolgendo funzioni e ruoli spesso non opportunamente riconosciuti da governi e ministri. Ma ciò non vuol dire che sia sempre Augusta la sacrificabile. Pertanto, questa mattina, non appena ho avuto notizia dell’arrivo presso il nostro porto commerciale della nave Aurelia, ho deciso di emettere l’ordinanza che vieta lo sbarco a terra di chiunque sia a bordo”.

Intanto il sindaco di Trapani ha revocato la sua ordinanza di divieto di sbarco dopo aver saputo che la nave è partita in direzione di Augusta, oggi pomeriggio dopo un primo incontro di stamane si riunirà in Prefettura il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che assume ogni decisione in merito alla gestione della nave.