Augusta, niente raccolta dei rifiuti nei giorni di Natale e Capodanno

Il servizio di raccolta differenziata in tutto il territorio di Augusta sarà sospeso, come da calendario, il 25 dicembre e i conferimenti di umido e indifferenziato previsti in zona Monte e zona Borgata in quel giorno saranno ritirati il 28 dicembre. Lo rende noto l’Igm in una nota.

Come a Natale anche per Capodanno 1 gennaio il servizio rimarrà sospeso e i conferimenti dei rifiuti indifferenziati previsti a Monte Tauro e alla Borgata saranno ritirati il 2 gennaio, mentre il ritiro dell’umido nelle stesse zone di Monte e Borgata sarà effettuato il 4 gennaio 2021.