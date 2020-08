Augusta, niente pullman urbano per Sant’Elena e il Faro Santa Croce: disagi e proteste

Dall’estate scorsa il pullman urbano dell’Ast non effettua più il servizio di trasporto pubblico fino a Monte Sant’Elena, con grave disagio per chi vive nella zona anche d’inverno o per chi invece vorrebbe recarsi al Faro Santa Croce anche solo per fare un bagno. Non è più, dunque, garantito il collegamento, che prima veniva effettuato dal pullman della linea 1 che, fermandosi alla fine di via Sant’Elena consentiva ai bagni di arrivare, percorrendo un breve tratto a piedi, fino al Faro santa Croce, la zona balneare quella più frequentata dai bagnanti e uno dei pochi accessi a mare pubblici rimasti ad Augusta.

“Da un giorno all’altro– racconta un’utente- l’autobus urbano che prima faceva questa tratta non è più passato da via Sant’Elena e più volte sono rimasta ad aspettarlo alla fermata. Nessuno mi ha saputo dare una risposta, per sapere come mai non c’era più questo pullman che soprattutto d’estate è molto utile per chi deve recarsi a Sant’ Elena e non ha un mezzo privato per farlo ho chiamato il comando dei vigili urbani e mi hanno risposto di chiamare l’Ast. Ho chiamato l’Ast di Siracusa e mi hanno detto di chiamare i vigili ognuno mi ha risposto di rivolgersi all’altro facendo scaricabarile e non dandomi nessuna risposta. Mi chiedo come sia possibile togliere questo servizio proprio in estate, – conclude- addirittura so di una bagnante che ogni anno viene da Venezia ad Augusta perché innamorata del mare del Faro che non sa più come raggiungere la zona.”

Il pullman della linea 1 avrebbe improvvisamente ridotto la sua corsa, che prima prevedeva anche il transito per la zona di sant’Elena e percorre una sola parte della provinciale 61 che attraversa il popoloso quartiere di Monte Tauro, mentre intanto il Comune ha impegnato la somma di 421.410 euro per il servizio di Trasporto pubblico locale in autobus relativo al 2020, a seguito della proroga regionale di ulteriori 36 mesi del contratto di affidamento del servizio pubblico locale dell’Azienda siciliana trasporti scaduto il 02/12/2019.