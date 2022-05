Augusta, niente canone per l’occupazione del suolo pubblico di esercenti per tutto il 2022

Continuerà a non essere dovuto per tutto il 2022 il canone per l’occupazione del suolo pubblico. Lo ha deciso la Giunta, che con una delibera di alcuni giorni fa ha prorogato, fino a dicembre di quest’anno, l’esonero del pagamento del canone per le imprese di pubblico esercizio e titolari di concessioni o autorizzazioni per l’uso del suolo pubblico, che era scaduto a marzo con l’obiettivo di continuare a sostenere e agevolare il tessuto economico locale, già duramente segnato dalla lunga emergenza Covid e dall’aumento dei costi energetici.

“Se anche la fine dello stato di emergenza sanitario poteva suggerire altri percorsi, la nostra amministrazione con grande convinzione ha scelto di stare accanto ai commercianti ritenendo questa proroga un atto doveroso nei loro confronti e della nostra città – hanno fatto sapere il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore al Commercio Tania Patania- La nostra economia locale ha bisogno di essere sostenuta e rilanciata, siamo dalla parte dei nostri imprenditori. Questa amministrazione continuerà sempre ad agire, anche attraverso l’incessante lavoro degli uffici del personale del Suap che non lesina energie per portare avanti un lavoro importante e notevole, a sostegno e nell’interesse di tutte le attività produttive” .

Per Patania è compito dell’ assessorato che dirige “adoperarsi affinché le scelte adottate mirino sempre alla tutela e all’aiuto dei nostri commercianti che attraverso i lori sforzi non hanno mai cessato di essere al servizio dei cittadini, soprattutto in un momento cosi difficile”.