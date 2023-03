Augusta, nessuna diffamazione a don Prisutto: il giudice assolve giornalisti e confraternita di san Giuseppe

La confraternite di San Giuseppe e due giornalisti non hanno diffamato l’allora arciprete della chiesa Madre, don Palmiro Prisutto. Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Siracusa, Mario Santoro che ieri sera ha assolto pienamente, “perché il fatto non sussiste”, i 9 imputati nel processo di primo grado per diffamazione aggravata in concorso a mezzo stampa avviato nel 2016 dopo la denuncia presentata all’epoca da don Prisutto, a seguito della pubblicazione su testate online di un comunicato della Confraternita di San Giuseppe.

Nel testo, in sostanza, si accusava l’ex arciprete di essersi indebitamente appropriato di somme, se pur irrisorie, derivanti dalla rendita di un terreno che sarebbe stato lasciato in eredità da un devoto alla confraternita di San Giuseppe – sottolineava il documento- e non alla chiesa come, invece, ribadito dall’ex arciprete che si è costituito parte civile con l’avvocato Carmen Tomaselli.

Nel processo, che aveva visto anche la testimonianza del vicario generale della curia, monsignor Sebastiano Amenta oltre a sette componenti della confraternita, tra cui l’attuale assessore alla Cultura Pino Carrabino e il suo governatore Concetto Lombardo, difesi dall’avvocato Gabriele Celesti, erano finiti anche due giornalisti di Augusta, Sebastiano Salemi e Diletta Casole, difesi rispettivamente da Fabiola Fuccio e Puccio Forestiere.

Al di là dell’aspetto prettamente penale, la vicenda segna il confine dei clima “pesante” e dei rapporti difficili tra don Prisutto, poi rimosso dalla carica di arciprete e attuale rettore del santuario della Madonna dell’Adonai, e alcune confraternite sulla gestione di alcuni riti e processioni.