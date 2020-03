Augusta, nessun sensazionalismo: solo informazione sul primo caso di decesso con Coronavus

L’assessorato regionale alla Salute ha smentito al Tg regionale, mentre il sindaco di Augusta parla di notizie sensazionalistiche. Proviamo a fare chiarezza: l’ottantenne originario di Sortino è purtroppo deceduto e purtroppo il suo primo test al Coronavirus è risultato positivo. E proprio per la sua positività al tampone orofaringeo ieri si sono attivate tutte le procedure propedeutiche previste dal protocollo: dalla sanificazione del reparto alla convocazione dei contatti più stretti.

E infatti ieri sia i familiari, sia i medici del Muscatello che hanno assistito l’ottantenne sono stati tutti sottoposti a tampone e ad isolamento. Quindi nulla di sensazionalistico nel dire che si tratti del primo decesso in Sicilia “CON” Coronavirus e non “DI” Coronavirus, come abbiamo sempre riportato. Una differenza labile per chi legge, ma non per chi scrive, perchè proprio come detto ieri sera dal capo dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, il 78% dei decessi avvenuti fin qui in italia è per soggetti che oltre al Covid-19 avevano anche altre patologie.

Spiace quindi che un’istituzione come il sindaco Di Augusta, Cettina Di Pietro sia così pronta a scagliarsi contro chi prova a fare informazione tra mille difficoltà e silenzi di chi invece dovrebbe favorirla. E lo stesso discorso vale per l’assessorato regionale che ha smentito a un Tg regionale ma senza chiedere smentita né a noi, né ad altre testate locali che hanno riportato la notizia. E a questo si aggiunge un video dell’assessore Regionale Razza, girato intorno alle 21 di ieri in cui non vi è traccia di smentita o replica.

Capiamo l’esigenza di un sindaco di voler dare messaggi rassicuranti alla popolazione. Immaginiamo che ad Augusta sia da ieri mattina, cioè da quando girava la notizia del paziente affetto da Covid-19 e ancor più dopo la notizia del suo decesso si sia potuto scatenare un tam tam mediatico, ma questa non è responsabilità dei giornali e dei giornalisti. Proviamo a informare e vorremmo solo la collaborazione delle istituzioni preposte, da quelle politiche passando per quelle sanitarie. Il sensazionalismo lo lasciamo agli altri.

di Giangiacomo Farina