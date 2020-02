Augusta, nessun progetto di “democrazia partecipata” 2017: il Comune deve restituire alla Regione 618 euro

Il Comune dovrà restituire alla Regione i soldi della democrazia partecipata per il 2017 per non aver presentato alcun progetto. Non è una cifra alta, si tratta di appena 618 euro, che per i due consiglieri comunale di Articolo uno Giancarlo Triberio e Franco Lisitano è però “l’ennesima prova della inconcludenza e inefficienza della amministrazione Di Pietro che è stata sanzionata dalla Regione e non è riuscita a presentare nemmeno un progetto da poche centinaia di euro a beneficio della cittadinanza: stavolta a chi scaricherà le colpe?” – si chiedono i due secondo i quali ormai è evidente che le promesse elettorali dei 5 Stelle “sono rimaste carta straccia e le loro azioni si sono rivelate distruttive per i cittadini”.

Prova ne è “la disastrosa gestione della problematica pozzo Giardini pubblici, che – proseguono i consiglieri di opposizione- per incapacità di gestione dell’amministrazione ha provocato gravi disservizi ai residenti del centro storico e che se non opportunamente gestita porterà a pagare i giusti risarcimenti con degli aumenti nella bolletta della acqua a tutti i cittadini di Augusta”. A questo proposito Triberio e Listano invitano l’amministrazione a predisporre subito un capitolo di bilancio per sostenere economicamente i risarcimenti e gli sconti tariffari ai residenti del centro storico, “perché non è accettabile che gli errori della loro arrogante mala amministrazione, che oggi ci ha fatto perdere i soldi della democrazia partecipata, domani ricadano direttamente sulle tasche di tutti i cittadini augustani che pagano l’acqua”.

Non è solo Augusta a dover restituire alla Regione i fondi già ricevuti, che avrebbero dovuti essere impiegati in progetti di interesse comune, scelti appunto con forme di democrazia partecipata, attraverso cioè strumenti che coinvolgessero la popolazione. In provincia i comuni inadempienti in totale sono 14, la cifra più alta, 17.114 è quella di Noto, seguono i 16.916 di Pachino, i 14.018 di Carlentini, i 13.362 di Rosolini, gli 11.540 di Priolo, gli 11.444 di Francofonte. E ancora: i 5.415 di Buscemi, gli 7.991 di Sortino, i 7.081 di Portopalo, i 4.904 di Cassaro, i 1.734 di Floridia, i 1.192 di Siracusa e i 617 di Solarino. A livello regionale sono invece 153 gli enti locali che non hanno destinato il 2% del bilancio a progetti mai presentati, per un totale di 2 milioni e 53 mila euro che ritorneranno nelle casse della Regione.