Augusta, nessun distanziamento e poca pulizia nei pullman per studenti per Siracusa. La protesta in piazza

Più pullman, più pulizia e in generale in servizio migliore di trasporto extraurbano da parte dell’Azienda siciliana di trasporto da e per Siracusa per poter andare a scuola ogni giorno in tutta sicurezza. A chiederlo sono alcune studentesse Sara, Giuliana e Frida del quarto e primo anno del liceo artistico di Siracusa che nei giorni scorsi hanno in messo in atto una protesta pacifica con tanto di cartelli in piazza Duomo. Un tentativo di accendere i riflettori su un problema, datato nel tempo, che diventa ancora più urgente da risolvere oggi proprio in virtù delle norme anticovid imposte dalla pandemia come distanziamento e sanificazione che non sarebbero rispettate, a detta di Sara, che lamenta il fatto di aver autobus troppo pieni con studenti seduti in tutti i posti. “Paghiamo al mese circa 104 euro a testa di abbonamento e secondo me per il tipo di servizio non è adeguato al costo” aggiunge.

Due i pullman per gli studenti che partono alle sette meno un quarto, oltre all’autobus di linea delle sette che però non è riservato ai pendolari della scuola.

“Invece di raddoppiare gli autobus li hanno credo dimezzati, al ritorno ce ne dovrebbero essere due capita spesso che il nostro non passa mai. Siamo usciti alle 11 o alle 12 dell’una e siamo stati costretti ad aspettare lo stesso quell’una e mezza oppure siamo costretti a chiamare amici di altre scuole per chiede di far passare l’autobus altrimenti rimaniamo a piedi” spiega Giuliana.

Le ragazze hanno riferito di aver cercato, anche in passato, di contattare l’Ast per segnalare i problemi ma invano, l’altro ieri mattina il padre di una delle studentesse che era in piazza ha cercato risposte da qualche responsabile provinciale dell’Azienda siciliana trasporti con cui il Comune ha stipulato, a suo tempo, il contratto per la concessione della tratta Augusta-Siracusa ma anche per il servizio pubblico locale, prorogato alcuni mesi fa per il 2020 al costo di 421.410 euro, come da determina di polizia municipale.