Augusta, nel suo 76esimo compleanno l’associazione Umberto I ha ricordato il “superpoliziotto“ Pippo Micalizio

Il 10 dicembre di quest’anno avrebbe compiuto 76 anni Pippo Micalizio, il “superpoliziotto” e prefetto, che lasciò Augusta, dove vivono ancora i suoi familiari, a soli 22 anni per una lunga carriera che lo ha portato a ricoprire anche gli incarichi di vice direttore della Dia e di super ispettore per i gravi fatti alla scuola Diaz e alla caserma di “Bolzaneto” dopo il G8 di Genova. Nel giorno del suo settantaseiesimo compleanno l’associazione filantropica “Umberto I”, presieduta da Mimmo Di Franco che ha promosso l’ evento lo ha voluto commemorare con una breve cerimonia, che si è svolta alla presenza di rappresentanti di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, del sindaco Giuseppe Di Mare che ha tracciato la personalità del prefetto, del colonnello dell’esercito Pippo Nicastro, che ha portato la sua testimonianza di compagno d’infanzia e del generale dei carabinieri Enzo Inzolia che ha tracciato un profilo professionale del superpoliziotto.

Presenti le sorelle Teresa, Nella, Nadia e Letizia a cui è stata consegnata una targa ricordo, un altro fratello Franco era fuori sede perchè impossibilitato a presenziare. “Pippo se ne andò a 22 anni da vincitore di concorso, perché voleva fare delle cose importanti, ed è stato speciale e ha fatto cose importantissime nella sua vita, – ha ricordato la sorella più grande, Teresa- è diventato un grande servitore dello stato, per lo stato ha speso tutta la sua vita, ha dedicato il suo tempo, i suoi sacrifici, a volte sacrificando anche la famiglia. E’ stato anche un grande capo, era ricco di umanità, sapeva comandare, rispettava tutti i suoi sottoposti ed era riamato e rispettato. Forse da tutti non è stato capito e la sua carriera non è stata sempre tutto facile, ma lui è riuscito con la sua tenacia, saggezza a raggiungere tutto quello che gli è stato possibile”.

Pippo Micalizio nacque a Pedagaggi ma da piccolo, a causa del lavoro del padre che era direttore delle poste, si trasferì insieme alla sua famiglia ad Augusta, dove compì tutto il suo percorso scolastico fino alla laurea all’università di Catania. Nel 1969 entrò in polizia iniziando la sua carriera a Milano, che lo portò a dirigere la Squadra mobile negli anni 80-’90. Fu uno dei fondatori del Siulp, sindacato italiano unitario lavoratori polizia. Era chiamato il “superpoliziotto” poiché diresse indagini su mafia e ‘ndrangheta nel nord. Dopo Milano fu trasferito a Roma dove ottenne incarichi di prestigio quale vice direttore della Dia, Direzione investigativa antimafia e, successivamente, di capo dei Servizi centrali antidroga, direttore interregionale della Polizia di Sicilia e Calabria. Nel 2001 l’allora ministro dell’ Interno Giuseppe Pisanu lo inviò a Genova come super ispettore per stabilire e ricostruire i ruoli e le responsabilità sui disordini e fatti incresciosi avvenuti alla scuola Diaz e alla caserma di “Bolzaneto” dopo il G8 di Genova. L’11 luglio del 2003, su proposta dello stesso ministro venne nominato prefetto alla presidenza del Consiglio. Il 29 settembre 2005, nella ricorrenza di San Michele Arcangelo, protettore della polizia, morì a Pedagaggi, dove si era ritirato dopo essere andato in pensione da qualche mese.

L’associazione chiederà di intitolare una strada al prefetto, per questo il presidente Di Franco ha annunciato che invierà una richiesta all’amministrazione, per ricordare un suo cittadino adottivo che si è distinto, in ambito nazionale, raggiungendo importanti incarichi ai vertici della polizia nazionale, quale servitore dello Stato, a difesa del cittadino e della legalità.