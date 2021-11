Augusta, nel pomeriggio comincia lo sbarco di 461 migranti arrivati ieri al Porto

Inizieranno nel pomeriggio le procedure per lo sbarco dei 461 migranti arrivati ieri a bordo della Sea Watch 4 al porto commerciale di Augusta, in provincia di Siracusa.

Ieri i medici hanno compiuto numerosi controlli, non solo per verificare la positività al Covid degli stranieri, che si sono protratti fino a sera. Nel corso della mattinata di oggi, come previsto dal cronoprogramma della prefettura, saranno completati i tamponi ed intorno alle 15 inizierà lo sbarco dei migranti.

Contestualmente, le forze dell’ordine provvederanno ad identificare gli stranieri, ed quel punto saliranno a bordo della nave per la quarantena per osservare la quarantena. I minori non accompagnati, invece, saranno trasferiti in un centro di accoglienza.