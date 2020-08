Augusta, negato sbarco da nave migranti. L’assessore Razza: “il sindaco Di Pietro ha perso l’occasione per tacere”

“Il sindaco di Augusta, a breve l’ex sindaco di Augusta, ha perso l’occasione per tacere. Polemizza con la Regione, ma può emettere una ordinanza ai sensi di quella del presidente della Regione, che richiama integralmente”. L’affondo arriva dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza che ha commentato le dichiarazioni del sindaco Cettina Di Pietro che oggi, nel rendere noto di aver firmato un’ordinanza per non far sbarcare nè migranti nè personale della nave quarantena Aurelia, aveva criticato il Governo regionale.

“Colpisce poi la sua ignoranza assoluta in diritto o, peggio, la sua malafede. –prosegue Razza- Sconosce, infatti, quale sia il riparto di competenze tra Stato e Regione e non pronuncia una sola parola contro il governo che è sostenuto dal suo partito ed è responsabile di una ondata migratoria con rari e ormai remoti precedenti”.

Secondo l’esponente del Governo Musumeci anche il sindaco megarese “subisce la crisi di consenso che colpisce il suo partito e, quindi, prova a spostare l’attenzione dimenticando, inoltre, che è grazie all’azione della Regione se la tendopoli pensata da Roma non è divenuta attiva. Il sindaco non meriterebbe risposta, ma – conclude- quelli che avevano mostrato un volantino con scritto “mai più migranti” oggi stanno trasformando la Sicilia in un campo profughi”.