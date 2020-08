Augusta, negativo al Covid 19 il medico in servizio alla Guardia medica dell’ospedale Muscatello

E’ risultato negativo al covid 19 al secondo e terzo tampone e, quindi, non è contagiato né contagioso uno dei medici in servizio alla Guardia medica, che si trova all’ospedale Muscatello risultato positivo al primo tampone. Lo conferma il sindaco Cettina Di Pietro che ha avuto notizia dall’Asp di Siracusa. “Il medico durante uno dei controlli sanitari da parte dell’Asp territoriale è stato trovato positivo al tampone. – aggiunge- Immediatamente è scattato il protocollo sanitario previsto in questi casi. È stato chiuso l’ambulatorio e sanificato. Il medico è stato messo sotto controllo e si è proceduto con il tracciamento dei contatti. Il secondo tampone è risultato negativo e così anche il terzo”.

Il primo tampone, in sostanza, era un falso positivo, un caso limite che pero si può verificare. “Questo caso risoltosi in maniera positiva, tuttavia, non deve fare abbassare la guardia in considerazione, peraltro , del numero dei positivi già comunicati e allo stato stazionari”– continua di Pietro che invita ad essere sempre vigilie ad adottare tutti gli accorgimenti necessario a ridurre il pericolo di trasmissione quali il distanziamento fisico, indossare le mascherine in maniera corretta e igienizzare le mani.