Augusta, negativi al Covid i familiari del ventitreenne contagiato dal coronavirus

Sono negativi al Covid 19 i familiari del giovane augustano risultato positivo al coronavirus nei giorni scorsi. Lo ha reso noto il padre del ragazzo con un post ieri su Facebook in cui ha anche sottolineato come, grazie al gesto coraggioso e ammirevole del figlio, che ha reso pubblico il contagio al virus, “tra ieri e oggi amici e conoscenti si sono sottoposti chi al tampone chi al sierologico risultando, per quel che sappiamo, tutti negativi, compresi naturalmente noi familiari. Quindi un plauso va anche a chi non si è tirato indietro e si è assunto le proprie responsabilità”.

Buone le condizioni del ventitrenne che si trova in isolamento domiciliare “nella sua casa dove viveva già da qualche settimana. Sta bene – aggiunge – e il vostro affetto, anche se solo “virtuale”, lo aiuta sicuramente a superare con più serenità questo brutto capitolo della sua vita, ma presto tornerà a godere soprattutto della sua libertà. Si, libertà… Pensiamoci sempre”.

Secondo i dati dell’Asp resi noti, nei giorni scorsi, dal sindaco Cettina Di Pietro rimangono sempre tre ad Augusta i positivi al Covid 19.

di Cettina Saraceno