Augusta, Natale alla mensa del Buon samaritano, raccolta alimentare straordinaria con le scuole

Serviranno anche per preparare i pranzi delle feste di Natale e Capodanno i generi alimentari donati, con una raccolta straordinaria promossa all’interno dalle scuole augustane, alla mensa del Buon samaritano, di via Orfanotrofio, al centro storico una realtà augustana consolidata che opera sul territorio da 14 anni per stare accanto a chi non può permettersi un pasto caldo.

“Quest’anno, come già l’anno scorso – racconta Edit Zinno, da un anno e mezzo presidente dell’associazione – ho chiesto aiuto alle scuole, che so che già fanno una raccolta per la Caritas, per gli alimenti e ho avuto una grandissima risposta da parte delle famiglie, dei ragazzi, del personale scolastico. Hanno aderito gli istituti Orso Mario Corbino, Arangio Ruiz e Principe di Napoli e ci hanno donato tantissime buste della spesa. C’è stata una partecipazione che mi ha davvero commossa e ringrazio le scuole per l’accoglienza e la disponibilità che mi hanno riservato. Siamo a posto per alcune settimane con tutti gli alimenti che ci hanno donato”.

Oggi e soprattutto domani, per Natale, ci sarà un pranzo speciale con la pasta al forno che sarà cucinata da un donatore, non mancherà il dolce che un bar augustano regala, come sempre, la domenica né un pandoro a testa, visto che un benefattore di pandori ne ha regalato 60. “Abbiamo pensato anche a fare un pensiero per Natale regalando qualche prodotto per l’igiene personale a chi verrà a prendere il pranzo che, da quando è scoppiata la pandemia, non si consuma più nei locali di via Orfanotrofio ma è d’asporto” – ha aggiunto.

Al momento sono 22 pasti al giorno cucinati e preparati da circa 45 volontari effettivi, che si alternano ai fornelli e alla cucina ogni giorno, domeniche e feste comprese, per non lasciare solo chi è meno fortunato e non ha la possibilità di poter avere un pasto caldo. Questo l’obiettivo principale dell’associazione che aiuta anche delle famiglie in difficoltà e può contare su circa 180 soci effettivi: opera ad Augusta dal 19 luglio 2006 e ha inaugurato la mena al centro storico il 6 aprile 2008 diventando un punto fermo in tutti questi anni per chi ha bisogno di un pasto caldo, ma anche di una presenza in più.