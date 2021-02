Augusta, nascondeva la droga in garage: arrestato dai Carabinieri

Proseguono, nell’ambito del quotidiano controllo del territorio, i servizi antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Augusta. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il pregiudicato megarese 37enne Daniele Pitruzzello, già conosciuto dai militari per aver commesso in passato analoghi reati. I militari infatti avevano avuto notizia che l’uomo avesse ripreso a gestire una piccola attività di spaccio al dettaglio.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, estesa anche alle pertinenze dell’abitazione ed in particolare nel garage di sua proprietà, i militari hanno in effetti rinvenuto, all’interno di un marsupio, una busta di plastica contenente circa 60 grammi di marijuana suddivisa in tre confezioni di cellophane, quantità nettamente superiore a quella tollerata dalla legge e quindi non considerabile come detenuta per uso personale.

La sostanza è stata posta sotto sequestro ed inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti per verificare la percentuale di principio attivo. L’arrestato dopo le formalità di rito, è stato posto a disposizione dell’autorità Giudiziaria Aretusea in regime di arresti domiciliari.