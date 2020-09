Augusta, nascondeva in casa hashish e marijuana: arrestata per spaccio

Un altro arresto riconducibile al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti è stato operato dai Carabinieri di Augusta. I militari della locale Stazione hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione di una giovane donna, B.V., incensurata rinvenendo all’interno dell’appartamento 56 grammi di marijuana, 32 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento dello stupefacente, il tutto posto in sequestro unitamente a varie banconote per complessivi 1.070 euro, ritenuti provento di spaccio. La 21enne augustana è stata dichiarata in stato di arresto e posta a disposizione del PM di turno.