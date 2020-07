Nel corso di un servizio notturno, un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, in Augusta, a seguito di perquisizione veicolare ha sequestrato 3 coltelli a serramanico di genere vietato, un tirapugni ed un bastone di legno di 50 centimetri. L’automobilista, un giovane 24enne augustano, è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.