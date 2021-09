Augusta, nasconde in giardino più di un chilo e mezzo di droga, scovata dal fiuto di King: arrestato 44enne

Aveva in casa circa un chilogrammo di marijuana e 600 grammi di hashish ben nascosta tra l’erba del giardino di casa che, però, non è passata inosservata al fiuto infallibile di King, il cane in dotazione al Nucleo cinofili dei carabinieri di Nicolosi che l’ha scovata. E’ stato così arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Augusta un 44enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga è stata rinvenuta dai militari e dal cane nel corso di una perquisizione domiciliare ed era contenuta in una busta utilizzata comunemente per trasportare la spesa, suddivisa in dieci confezioni in plastica termosaldata e sei panetti di hashish del peso complessivo di 600 grammi circa.

Rinvenuti anche due bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro. La droga sarà esaminata dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti per stabilirne il principio attivo.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nella propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria di Siracusa.