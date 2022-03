Augusta, nascita di Vallet: il liceo “Megara” celebra il centenario con una conferenza e ospiti d’eccezione

A cento anni esatti dalla nascita di Georges Vallet il liceo “Megara” con una conferenza ha ricordato con grande partecipazione le ricerche del grande archeologo che, sul finire degli anni ’40, diede inizio agli scavi nel sito dell’antica colonia greca, che dà il nome alla scuola (motivo per cui allo stesso Vallet è stata intitolata un’aula dell’istituto). La manifestazione è inclusa tra gli incontri introduttivi al percorso per competenze trasversali e l’orientamento “Amo ciò che di tenace sopravvive”, progetto ideato dalla docente Ornella Spina e vicepresidente di Archeoclub d’Italia Augusta e organizzato in collaborazione con il Parco archeologico di Leontinoi diretto da Lorenzo Guzzardi che ha aperto i lavori ricordando gli eventi storici che hanno portato alla definizione del perimetro attuale di “Megara Hyblaea”, citando gli studi degli illustri archeologi e delineando in particolare la figura di Georges Vallet.

Presente l’assessore alle Politiche culturali Ombretta Tringali e si è fondato ma anche due ospiti illustri, gli archeologi francesi Michel Gras e Jean Christophe Sourisseau, eredi e prosecutori dell’opera di Vallet, per la prima volta ad Augusta in qualità di esperti e divulgatori delle importanti campagne di scavo riprese lo scorso maggio e avviate dal 2019.

Michel Gras, membro dell’Accademia nazionale dei Lincei (una delle istituzioni scientifiche più antiche d’Europa), archeologo e storico, già direttore dell’École Française de Rome e Jean Christophe Sourisseau, professore all’ università di Aix-Marseille nonché direttore dei recenti scavi a Megara Hyblaea, hanno appassionato gli alunni che si sono ritrovati al teatro Amato ma anche gli altri collegati su piattaforma digitale, con il supporto e l’organizzazione tecnica dell’animatrice digitale Anna Lucia Daniele.

La prima collaboratrice Gabriella Rista ha sottolineato la centralità della cultura classica, greca e latina, in vista della formazione del cittadino, come ben sapevano i tanti archeologi e studiosi che hanno dedicato la propria esistenza agli scavi, l’archeologo Gras ha ricordato che in età arcaica «la Sicilia orientale è stata il primo luogo dove i gruppi di sfollati hanno cominciato a costruire città regolari», per poi dar vita a loro volta a nuove colonie (come Selinunte fondata da Megara Hyblaea) e ad ulteriori insediamenti, costruiti attraverso le macerie delle città rase al suolo (blocchi di pietra tratti dagli antichi templi di Megara rivivono negli edifici della città medievale di Augusta). Quando, nel primo dopoguerra, Georges Vallet insieme a François Villard compiono i primi scavi nel sito di Megara Hyblaea, si profila pure il progetto di costruzione del petrolchimico voluto dalle multinazionali del petrolio, ma le due realtà parallele sono destinate ad una difficile coabitazione.

Oggi il sito di Megara non misurerebbe l’estensione attuale senza la dedizione costante di generazioni di studiosi come Gras e Sourisseau, che tengono a sottolineare come ogni ulteriore scavo ancora oggi riservi nuove sorprese. Quella esplorata è solo una minima parte del sito e recenti ritrovamenti hanno portato alla luce un insediamento preistorico dove sono visibili le tracce evidenti di abitazioni e di riti religiosi comuni ad altri insediamenti coevi nel bacino del Mediterraneo.

Da parte degli alunni sono state tante le curiosità degli studenti, che hanno chiesto maggiori informazioni sul mestiere di archeologo, “ad oggi– ha detto il direttore Guzzardi- da considerare come valida prospettiva di lavoro nel settore ecologico nell’ambito della cosiddetta “archeologia preventiva”, finalizzata alla valutazione dell’impatto archeologico”.