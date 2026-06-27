Augusta, nasce l’Ufficio di Prossimità: la giustizia arriva più vicino ai cittadini

Mercoledì 1 luglio 2026 alle 12, al Palazzo di Città di Augusta, sarà inaugurato il nuovo Ufficio di Prossimità, uno sportello pensato per rendere più semplice e immediato il rapporto tra cittadini e sistema giudiziario.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare la giustizia al territorio, offrendo servizi e assistenza senza la necessità di recarsi personalmente presso le cancellerie del Tribunale di Siracusa. Un passo importante verso una pubblica amministrazione più accessibile, soprattutto per le persone anziane, fragili o con maggiori difficoltà negli spostamenti.

L’apertura dell’Ufficio di Prossimità è il risultato del protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, il Comune di Augusta e il Tribunale di Siracusa, nell’ambito del progetto regionale finanziato dal Ministero della Giustizia attraverso il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

Il nuovo sportello consentirà ai cittadini di accedere a una serie di servizi giudiziari che non richiedono l’assistenza obbligatoria di un avvocato. Tra le attività previste figurano l’informazione e l’orientamento sulle procedure giudiziarie, con particolare attenzione agli istituti di protezione giuridica come tutele, curatele e amministrazioni di sostegno.

Gli operatori offriranno inoltre supporto nella compilazione della modulistica del Tribunale, nella predisposizione delle istanze e nella raccolta della documentazione necessaria. Sarà possibile trasmettere telematicamente atti e richieste, ottenere informazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche e richiedere copie degli atti contenuti nei fascicoli elettronici.