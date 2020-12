Augusta, “nasce” il “Complesso rupestre Pantakías-Gisira” per valorizzare un luogo di naturale bellezza

Da ieri si chiama “Complesso rupestre Pantakías-Gisira” l’area di Brucoli, che comprende l’ultimo tratto del torrente Porcaria, anticamente chiamato appunto Pantakìas nella zona della Gisira e il complesso rupestre che si sviluppò nell’alveo del fiume a ridosso del Santuario dell’Adonai, che sarà segnalato da apposite tabelle toponomastiche e di indicazione turistica collocate in vari punti del territorio anche extraurbano. La prima è già stata posizionata ieri all’ingresso di Augusta e si procederà cosi nei prossimi giorni in modo da poter indicare la strada per raggiungere, a chi viene da fuori, un luogo naturale di selvaggia bellezza, ma spesso anche sconosciuti agli stessi augustani.

Si tratta del primo passo di un progetto più ampio che mira a valorizzare un sito archeologico di interesse storico-etnografico nell’area di Brucoli presentato, l’altro ieri mattina, durante una conferenza stampa a palazzo di città dagli assessori al Turismo e Promozione Ombretta Tringali e alla Toponomastica e Cultura Pino Carrabino e da Luca Di Giacomo, presidente di Marilighea, l’associazione che aveva già tempo realizzate le tabelle e solo adesso è riuscita a collocarle, come ha sottolineato lo stesso Di Giacomo che ha aggiunto: “Il progetto si basa su due momenti: intanto il riconoscimento della denominazione del sito grazie anche alla competenza dell’archeologo augustano Giuseppe Cacciaguerra e poi l’applicazione di una serie di tabelle di segnalazione turistica per arrivarci. C’è un ideale itinerario per chi viene da fuori. È un primo passo – ha proseguito- per la valorizzazione di un territorio dalle enormi potenzialità culturali e turistiche per aspetti di carattere ambientale e naturalistico, archeologico ed etnografico. Il tratto terminale del torrente Porcaria ha in piccolo quello che possiamo trovare a Pantalica o Cavagrande di Cassibile”.

“Il progetto è il frutto di uno studio, è iniziato nel 2015 – ha esordito l’assessore Tringali – ha avuto una evoluzione nel 2017 e oggi con questa amministrazione trova il suo coronamento. Mira alla valorizzazione del territorio, di quello che abbiamo e spesso non conosciamo”.

Il progetto inizia con la collocazione delle tabelle, ma vuole proseguire con altre iniziative, come ad esempio le visite guidate già sperimentate Marilighea, che potranno proseguire non appena il covid lo permetterà: “ci sono tante possibilità di poter vivere quel sito – ha detto Carrabino- sia sotto l’aspetto naturalistico che archeologico per scoprire aspetti identitari che purtroppo conosciamo poco, quindi si potrebbero creare diverse iniziative e nei prossimi mesi ci potrà essere la possibilità per la città di scoprirlo. Consideriamo questo momento come l’inaugurazione di un rapporto di collaborazione con l’associazione e con quanti vogliono lavorare per la valorizzazione del territorio comunale”.