Augusta, nasce “colazioniAMO”: un progetto di inclusione professionale al Circolo Ufficiali della Marina Militare

L’Associazione Nazionale 20 Novembre 1989, presieduta da Sebastiano Amenta, è orgogliosa di annunciare l’avvio del progetto colazioniAMO, un’iniziativa che unisce inclusione sociale, formazione professionale e solidarietà. Grazie al protocollo d’intesa siglato con il Circolo Ufficiali della Marina Militare di Augusta, i ragazzi dell’associazione avranno l’opportunità di vivere un’esperienza formativa unica all’interno di una cornice prestigiosa e altamente simbolica.
Il progetto prevede il coinvolgimento diretto dei giovani nel servizio e nella gestione delle ordinazioni durante le colazioni solidali, offrendo loro un contesto reale in cui sviluppare competenze relazionali e professionali. Un ringraziamento speciale va all’Ammiraglio Giovanni Torre, per la sensibilità dimostrata e per aver aperto le porte del Circolo Ufficiali a questa iniziativa dal forte valore umano.
I ragazzi saranno accompagnati e supportati dai tutor della Cooperativa CRASS, sotto la supervisione della Dott.ssa Carmen Malerba, e delle due responsabili dell’associazione 20 Novembre 1989, Daria Cipriano e Marcella Micciulla, che da sempre si impegnano con passione per promuovere percorsi di autonomia e inclusione.
