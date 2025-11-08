Augusta, nasce “colazioniAMO”: un progetto di inclusione professionale al Circolo Ufficiali della Marina Militare

L’Associazione Nazionale 20 Novembre 1989, presieduta da Sebastiano Amenta, è orgogliosa di annunciare l’avvio del progetto colazioniAMO, un’iniziativa che unisce inclusione sociale, formazione professionale e solidarietà. Grazie al protocollo d’intesa siglato con il Circolo Ufficiali della Marina Militare di Augusta, i ragazzi dell’associazione avranno l’opportunità di vivere un’esperienza formativa unica all’interno di una cornice prestigiosa e altamente simbolica.

Il progetto prevede il coinvolgimento diretto dei giovani nel servizio e nella gestione delle ordinazioni durante le colazioni solidali, offrendo loro un contesto reale in cui sviluppare competenze relazionali e professionali. Un ringraziamento speciale va all’Ammiraglio Giovanni Torre, per la sensibilità dimostrata e per aver aperto le porte del Circolo Ufficiali a questa iniziativa dal forte valore umano.

I ragazzi saranno accompagnati e supportati dai tutor della Cooperativa CRASS, sotto la supervisione della Dott.ssa Carmen Malerba, e delle due responsabili dell’associazione 20 Novembre 1989, Daria Cipriano e Marcella Micciulla, che da sempre si impegnano con passione per promuovere percorsi di autonomia e inclusione.

ColazioniAMO non è solo un progetto: è un gesto concreto di comunità, un invito a condividere il primo pasto della giornata con chi crede nel valore della partecipazione e nella forza dell’incontro. Dopo un breve periodo di stage formativo, le colazioni saranno aperte alla cittadinanza, offrendo a tutti la possibilità di sostenere il progetto e vivere un momento di convivialità inclusiva e di vere emozioni. I proventi delle colazioni saranno ridistribuiti ai ragazzi impegnati nel progetto, valorizzando il loro impegno e favorendo percorsi di autonomia.