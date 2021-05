Augusta, Nao Challenge 2021, il Ruiz vola alla finale nazionale promuovendo “L’adorazione dei magi”

Si è aggiudicata l’accesso alla finale della Nao Challenge 2021, che si terrà online giovedì 3 giugno la squadra del “Vultus” del Ruiz che ha partecipato al concorso didattico, patrocinato dal Miur, dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, con l’obiettivo di aumentare la conoscenza dei giovani nell’impiego della robotica umanoide attraverso lo sviluppo di software e applicazioni dedicate.

La compongono gli studenti della 3Q Liceo Quadriennale delle Scienze Applicate Antonio Campisi, Noemi Blancato, Valentina ed Eugenia Di Mauro, Simone Gaeta, Federica Grasso, Lorenzo Accardo, Lorenzo Di Fazio e Riccardo Bandiera che nei giorni scorsi, insieme all’altra squadra del “Metaltech” della 3A Elettronica ed Elettrotecnica hanno affrontato on line, in collegamento con la Scuola robotica di Genova, altre 53 squadre di 34 scuole superiori italiane, che avevano superato le preselezioni.

Poiché la scuola era chiusa per disinfestazione, la gara si è svolta nei locali della biblioteca comunale “George Vallet” del Municipio, messa a disposizione dal sindaco Giuseppe Di Mare e dall’assessore Giuseppe Carrabino.

Il tema dell’edizione 2021 della challenge è “Arts and cultures”, ovvero la tutela e la promozione del patrimonio culturale; nello specifico i due team si sono dedicati ad Augusta ed in maniera particolare ad un dipinto anonimo del 1700, “L’adorazione dei magi”, conservato all’interno della chiesa di San Giuseppe, che il robot Nao ha promosso interagendo con i ragazzi.

“Una vittoria importante indipendentemente da come andrà la finale. Ora occorre rimettersi velocemente al lavoro per la realizzazione del prossimo video e per la programmazione dell’attività speciale richiesta dal concorso: gli studenti avranno a disposizione 250.000 euro per reinventare l’attività di un museo cittadino” – ha commentato Angelo Santacroce, referente per le attività della Robotica al Ruiz.

“Sono molto felice che i nostri ragazzi abbiano raggiunto questo traguardo. dirigente, – ha aggiunto la dirigente Maria Concetta Castorina- Non è stato facile lavorare durante questo anno vissuto in emergenza, ma loro hanno dimostrato tenacia, creatività, spirito di squadra, senso di responsabilità e sacrificio. Un successo che dà prestigio alla nostra scuola, eccellenza siciliana nel campo della robotica”.