Augusta, “Musicando” al Corbino per tradurre gli stimoli sonori in sensazioni fisiche

E’ stato realizzato mediante un laboratorio per l’aumento del benessere psicofisico, il miglioramento dell’ascolto, la crescita del potenziale espressivo e la creazione di un contatto con sé stessi e con ciò che ci circonda “Musicando”, modulo del progetto Pon “La mia scuola è accogliente”, che si è concluso nel plesso “17 Luglio 1943” del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino, diretto da Maria Giovanna Sergi. Il progetto ha coinvolto gli alunni degli ultimi due anni della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado che hanno potuto coltivare la propria musicalità ed imparare a tradurre gli stimoli sonori in sensazioni fisiche, in emozioni, in necessità espressive.

I ragazzi hanno scoperto caratteristiche musicali quali il tempo, le pulsazioni, la velocità, la dinamica, la melodia e l’accompagnamento utilizzando lo strumento più antico ed economico del mondo: il proprio corpo. Attraverso la body percussion, hanno “giocato” alla musica sviluppando competenze specifiche sia dell’area musicale che di quella sociale, sviluppando la coordinazione motoria e la creatività ritmica. Inoltre hanno imparato a conoscere e riconoscere gli strumenti a percussione, costruendone di semplici, ma anche utilizzando quelli del laboratorio musicale della scuola per inventare sequenze ritmiche e per accompagnare brani musicali.

L’attività seguita dall’esperto Maria Catalano e dal tutor Antonia Zoncheddu, tutor si è conclusa con un saggio alla presenza della dirigente scolastica e di un numeroso pubblico, nel corso del quale i ragazzi si sono esibiti spaziando in un ampio repertorio che li ha visti impegnati in brani di vario genere e repertorio : da “Musica leggerissima” di Colapesce e DiMartino a “We will rock you” dei Queen al “Valzer n° 2” di Shostakovich.