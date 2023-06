Augusta, musica, teatro e creatività: così il Corbino ha salutato l’anno scolastico

“La giustizia sulle nuvole”. È questa la rappresentazione teatrale liberamente ispirata ad Aristofane e De Andrè messa in scena nei giorni scorsi a palazzo San Biagio dagli alunni del secondo comprensivo Orso Mario Corbino che hanno cosi concluso il modulo “Teatrando” Le docenti Cettina Messina e Nelly Ternullo hanno portato i ragazzi sul palco sviluppando la loro predisposizione alla recitazione e la capacità di memorizzare parole e dialoghi in gruppo, sia in movimento sia da fermi.

Il modulo faceva parte di uno dei due progetti Pon, attivati dalla scuola che si sono conclusi, dal titolo “La mia scuola è accogliente”, mirato all’educazione motoria, allo sport, al gioco didattico, all’arte, alla scrittura creativa al teatro, alla musica ed al canto. Quest’ultimo modulo si è concluso nel portico del plesso intitolato a Francesca Morvillo con la messa in scena di uno spettacolo musicale che, attraverso canzoni tratte da diversi periodi e repertori e semplici coreografie, ha fatto riflettere corsisti e pubblico sull’importanza dell’impegno individuale per vivere in un mondo di pace. Esperto e tutor sono state rispettivamente le docenti Maria Catalano e Giovanna Savini

Con una mostra degli elaborati prodotti dai ragazzi nei locali del plesso “Laface” si è invece concluso il modulo “Artigianalmente”, seguito delle insegnanti Giuseppina Sciascia e Valentina Mazziotta. Un’avventurosa caccia al tesoro ha segnato, invece, il termine delle attività del modulo “Attiv@mente”, che ha visto alunni della scuola secondaria di I grado sfidarsi in squadre, conoscere e giocare con il latino, scoprendone gli aspetti più interessanti, utili e piacevoli per la nostra cultura.