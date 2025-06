Augusta, musica e fontane danzanti per inaugurare il nuovo look di piazza Mattarella

Un concerto di musica lirica leggera e uno spettacolo di fontane danzanti per inaugurare la nuova piazza Mattarella e tutta l’area vicina, appena riqualificata, che arriva fino in via Dogali. Questo quanto accaduto ieri sera, in quella porzione sud-est della Borgata che attraversa anche i due istituti scolastici del Costa e del Ruiz, che si è rifatta il look dopo un lavoro generale durato più di un anno, del costo complessivo di 5 milioni di euro, targato Pnrr, che ha riportato decoro e funzionalità laddove c’erano degrado e abbandono.

“Qui abbiamo fatto una meraviglia, ho la presunzione di dirlo perché da qui fino a via Dogali c’era il buio, lampade che non funzionavano e buche per strada. Oggi siamo orgogliosi per essere riusciti a certificare la buona amministrazione, riuscendo a captare finanziamenti per Augusta e a spenderli fino all’ultimo centesimo”- ha detto prima dello spettacolo il sindaco Giuseppe Di Mare ricordando la partecipazione al bando Pnrr di quattro anni fa con l’allora assessore Rosario Sicari, che ha consentito di realizzare, a costo zero per il Comune, anche un nuovo campetto di calcio, strutture per bambini, area a verde, un pista ciclabile e il nuovo look della piazza, da sempre luogo di incontro dei ragazzi.

“Abbiamo completato quella parte di viabilità iniziata sotto il cavalcavia di via Catania, proseguito in via di Vittorio, prolungato la pista ciclabile, riasfaltato tutte le strade, illuminato e riammodernato la piazza”- ha spiegato Gianfranco Passanisi, responsabile del settore Progettazione del Comune, mentre il progettista dell’intervento Ottavio Mingo ha precisato che lo spazio è stato diviso in due sezioni: “un’ agorà che può accogliere eventi come quelli che stiamo vivendo ora e una zona che, successivamente alla crescita degli alberi e del verde, ha creato quasi un parco all’interno della piazza”.

E a proposito degli alberi, ricordiamo che per l’abbattimento dei 24 ficus e delle diverse palme nane che si trovavano da decenni nella piazza e che sono stati sostituiti con altre piante, il progetto nei mesi scorsi è stato al centro di numerose polemiche da parte di ambientalisti, ma anche semplici cittadini e politici, sfociati anche in esposti alla magistratura.

L’evento di ieri sera, per il quale è stato previsto un piano straordinario di sicurezza con la chiusura di alcune strade, è stato inserito nell’estate augustana 2025 già iniziata, come ha sottolineato l’assessore alla cultura Pino Carrabino e ha visto esibirsi il corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta”, diretto dal maestro Gaetano Galofaro, e i cantanti di musica leggera Maria Grazia Aricò e Corrado Caltaldi, Francesco Cusumano (tenore), Susanna La Fiura (soprano) e Marco Zarbano (baritono). La serata, presentata da a cui hanno assistito anche tanti augustani, si è conclusa con lo spettacolo di “fontane danzanti”, prevista inizialmente per i festeggiamenti di san Domenico.