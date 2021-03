Augusta, muro di cinta in via Marina ponente: alcune pietre crollano sul marciapiede

Potevano finire sulla testa di qualche ignaro passante o anche sul proprietario dell’automobile che, poco prima, aveva lasciato parcheggiata la sua autovettura sul bordo della strada, le pietre staccatesi improvvisamente da un vecchio muro di cinta che si affaccia su via Marina ponente, al centro storico. E che sono finite sul marciapiede insieme alle radici rinsecchite di una vecchia pianta che, probabilmente, ha accentuato il distacco. Tutto è successo questa mattina prima delle 10, in un tratto di strada abbastanza frequentata perché vicino alle scale che collegano via Marina ponente con la sovrastante piazza Sant’Andrea, di fronte ad un autolavaggio.

Il muro in questione è quello che circonda l’ex foresteria di via X Ottobre, un immobile da decenni in abbandono, ed è di proprietà della Marina militare, come conferma la Polizia municipale intervenuta insieme ai Vigili del fuoco e alla stessa Marina che ha provveduto a transennare il tratto di strada già qualche ora dopo. L’auto parcheggiata ha subito qualche danno nella parte anteriore sinistra.