Augusta, muore da solo nella sua casa del centro storico un uomo di 82 anni

Era morto da tre giorni N.S., l’uomo di 82 anni trovato senza vita, ieri pomeriggio, nella sua abitazione di Ronco Giudice, che si affaccia su via XIV Ottobre.

È deceduto per cause naturali cosi come accertato dal medico del 118 che ha effettuato l’ispezione cadaverica sulla salma. A fare la macabra scoperta sono stati i carabinieri di Augusta, che sono arrivati nella piccola abitazione del centro storico dopo essere stati allertati dai vicini che sentivano un forte odore provenire dall’abitazione e non vedevano l’uomo in giro da qualche giorno.

Il pensionato viveva da solo e non aveva parenti, pertanto la salma è stata presa in carico dai Servizi sociali del Comune che, dopo aver avuto il nulla osta dalla Procura, già nella stessa serata di ieri hanno provveduto ad effettuare la tumulazione al cimitero.