Augusta, muore a 67 anni Carmelo Giummo, docente di Inglese e poeta. Oggi i funerali

Si svolgeranno oggi pomeriggio, alle 16,30 nella Chiesa di Cristo Re i funerali di Carmelo Giummo, docente in pensione del liceo Megara, stroncato ieri mattina da un arresto cardiaco. L’uomo si è sentito male nella sua abitazione e a nulla sono valsi i soccorsi arrivati con un’ambulanza, ma anche con un elicottero del “118”. Il velivolo è atterrato alla nuova darsena intorno alle 11 e il personale medico e infermieristico è stato accompagnato da un’auto dei vigili urbani nella casa del docente, ma ormai non c’era più nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere. Così l’elicottero ha ripreso il volo vuoto.

Giummo era stato fino all’anno scorso insegnante di Letteratura inglese del liceo Megara, ma era anche uomo di grande cultura, poeta, appassionato di fotografia, promotore di manifestazioni artistiche e culturali e autore di varie pubblicazioni. La notizia della sua morte si è subito sparsa ad Augusta, suscitando grandissimo sgomento. Amato dai suoi studenti che negli anni si sono susseguiti nelle sue classi così come dai colleghi, in tanti ieri hanno voluto dedicargli parole di commozione, postando frasi e ricordi su Facebook, come la dirigente del secondo istituto comprensivo Maria Giovanni Sergi che lo ha ricordato con una foto: “Io ti ricorderò sempre così, amico mio. Mentre ti tengo sottobraccio e sorridiamo all’ennesima battuta che ci siamo scambiati”.

“Non mi dimenticherò mai quella lezione su Coleridge e quell’intensa interpretazione fino a quell’improvviso “I shot the Albatross” – ha scritto Fabiano – Questa notizia è arrivata inaspettata proprio come quel verso di “The rime of ancient mariner” e io ho deciso che sarà così che la ricorderò. Con quella passione e quell’amore per la cultura tanto forte da volerla costantemente condividere con i suoi studenti. Grazie per avermi insegnato l’amore per la letteratura inglese ma soprattutto per avermi insegnato l’amore per il bello del mondo nella sua interezza”.

“Il miglior professore che abbia mai avuto. Genio indiscusso, severo ma giusto, chi può dimenticare le schitarrate a casa sua, i gruppi di lavoro su Shakespeare e quelle spiegazioni che ti toglievano il fiato. Non la dimenticherò mai perché per lei nessuno studente era veramente perso e se sono quella che sono è anche grazie a lei”. – ha ricordato Valeria.

“Sei stato uno dei professori che ho ringraziato quando ho vinto il mio dottorato in antropologia perché – ha affermato Katia lo Ballacchino- anche se al liceo ti avevo avuto come professore per poco tempo, ti era bastato per toccare quelle corde di apertura nei confronti del mondo, delle culture e della diversità che avevo in me e che tu hai contribuito a sollecitare. In questi anni, quando tornavo ad Augusta, ogni tanto venivo a trovarti in mezzo ai tuoi libri di casa, o ci incontravamo per strada o, ancora una volta, in libreria. Eri uno dei pochi che incontravo in libreria”.

‎Lo ha ricordato anche Manuel Mangano ex liceale e oggi neo eletto consigliere comunale: “Non eri un semplice professore, eri qualcosa di molto di più. Giornate intere a chiacchierare, mentre tu, con le tue semplici parole, mi facevi conoscere il mondo, la vita, il pensiero critico. Ore intere a leggere insieme i più grandi scrittori per organizzare i nostri recital. Un messaggino per avvertirti che ero riuscito ad entrare in consiglio comunale e tu, come tuo solito: “Congratulazioni e… poveri noi. Grazie maestro di vita”.