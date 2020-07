Augusta, multe e sequestro di una passerella non autorizzata a Brucoli: il bilancio dei controlli congiunti dei corpi di polizia

Sanzioni amministrative per circa 12.000 euro per violazione della normativa sanitaria, per circa 380 euro per violazioni al codice della strada e il sequestro di una passarella sul pubblico demanio marittimo in assenza di concessione, con conseguente denuncia per il titolare della società che l’ ha realizzato sulla scogliera, nei pressi del castello. E’ il bilancio dei controlli congiunti effettuati, ieri mattina, a Brucoli da parte di personale di tutti i corpi di polizia dislocati ad Augusta, appartenenti al Commissariato di pubblica sicurezza, alla Capitaneria di porto-Guardia costiera, alla Compagnia dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e di Polizia municipale, sotto l’egida dell’Autorità locale di pubblica sicurezza.

In totale nella frazione marinara che d’ estate diventa mete preferita, per augustani e non della movida serale, sono stati sottoposti a controllo 29 persone, 12 veicoli e 3 esercizi commerciali.

“La proficua collaborazione fra gli organi dello Stato consente di razionalizzare l’impegno e di mettere a fattor comune lo sforzo proteso alla tutela della legalità, andando nella direzione della salvaguardia della collettività”- si legge in una nota della Capitaneria di porto.