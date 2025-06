Augusta, multa per lo striscione sul balcone per il “sì” al referendum: solidarietà dal Pd

Il Partito democratico di Augusta, con i suoi consiglieri comunali Milena Contento e Giancarlo Triberio e il neo il segretario Fiorindo Passanisi si schiera pienamente a fianco dell’augustano che, nei giorni scorsi, è stato multato per aver esposto nel balcone privato del centro storico uno striscione, che invitava votare “si” al prossimo referendum dell’8 e 9 giugno, invitato a rimuoverlo per non incorrere in conseguenze penali.

“L’obiettivo era quello di invitare i cittadini ad esercitare il diritto costituzionale del voto per garantire un’ Italia meno precaria- si legge in una nota del Pd che, nel pieno rispetto delle leggi, “condanna” ogni azione “intimidatoria” secondo i democratici, “finalizzata a limitare la libera manifestazione di un pensiero civile. –prosegue Passanisi- Redarguire duramente un cittadino solo per aver invitato al voto i cittadini mentre figure istituzionali, in contrasto con le leggi vigenti, si permettono di propagandare il non voto, rappresenta un duro attacco alla democrazia, che induce a prendere atto, insieme alla nuova legge cosiddetta sulla sicurezza ma che tende a reprimere il dissenso, che ci si sta avviando verso un regime sempre meno democratico e pluralista”.