Augusta, multa da 600 euro per abbandono di rifiuti: “Tolleranza zero contro gli sporcaccioni”

Una sanzione da 600 euro è stata elevata a un cittadino sorpreso ad abbandonare un gabinetto sul territorio comunale di Augusta. L’intervento, documentato dal personale incaricato e diffuso dal sindaco Giuseppe Di Mare, rientra nella linea di tolleranza zero avviata dall’amministrazione contro gli abbandoni indiscriminati di rifiuti.

Il sindaco non usa mezzi termini: “Quando abbiamo detto che l’avremmo fatta pagare agli sporcaccioni, non era un modo di dire. Era una minaccia concreta verso chi considera Augusta una discarica a cielo aperto”. Di Mare richiama il principio alla base della strategia: non solo contrasto, ma responsabilizzazione. “Mi chiedo: non costa molto meno smaltire i rifiuti in maniera adeguata? Parliamo solo di organizzazione, di rispetto per sé stessi e per gli altri”.

L’obiettivo non è soltanto punire i comportamenti scorretti, ma eliminare la cultura dell’abbandono, un fenomeno che negli ultimi anni ha aggravato il degrado ambientale in varie aree del territorio. “Questo vizio lo faremo passare a suon di multe, senza sconti per nessuno”, ribadisce il sindaco.

L’episodio odierno – il conferimento illecito di un sanitario domestico – rappresenta uno dei tanti casi intercettati grazie a controlli mirati, sistemi di videosorveglianza e segnalazioni dei cittadini. Il Comune conferma che il piano sanzionatorio proseguirà con intensità crescente, includendo interventi immediati e un monitoraggio costante dei punti più critici.

L’amministrazione ricorda inoltre che sono attivi il Centro Comunale di Raccolta, il servizio di ritiro a domicilio per gli ingombranti su prenotazione e tutte le modalità di conferimento previste dal regolamento comunale. Strumenti disponibili e gratuiti che rendono l’abbandono di rifiuti non solo illecito, ma anche privo di qualsiasi giustificazione pratica.

“Difendere il territorio è un dovere di tutti – conclude Di Mare – Chi sporca paga. Chi rispetta Augusta, invece, la fa crescere”.