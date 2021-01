Augusta, mucche pascolano vicino al poligono militare contaminato. La denuncia di Punta Izzo possibile e Natura Sicula

Mucche varcano i cancelli e pascolano indisturbate a ridosso del poligono militare di tiro di Punta Izzo in un terreno in cui è stata accertata la presenza di metalli pesanti. Lo dicono il Coordinamento Punta Izzo possibile e Natura Sicula che, alla luce dei rischi sanitari e ambientali, hanno presentato un esposto alla Soprintendenza di Siracusa e al Nucleo investigativo di tutela ambientale e sanitaria (Nictas) alla Procura di Siracusa ricordando che nel luglio 2017, le indagini dei militari del Centro tecnico logistico interforze (Cetli Nbc) “hanno certificato la presenza di metalli pesanti, e in particolare di piombo e rame, in concentrazioni fino a 70 volte superiori ai limiti consentiti dalla legge per le aree verdi a uso pubblico.

Una contaminazione provocata dall’elevata presenza di bossoli e proiettili abbandonati lungo la costa nel corso di decenni di esercitazioni militari a fuoco. Si è ancora in attesa della caratterizzazione del sito e, in ogni caso, –proseguono gli ambientalisti- l’indagine ambientale non è stata finora estesa al perimetro esterno al fabbricato, dove potrebbero trovarsi tracce di munizionamento e conseguente contaminazione da metalli pesanti. Ciò in quanto, almeno fino al 1977, le esercitazioni militari di tiro a Punta Izzo si svolgevano da terra verso il mare, con conseguente caduta dei bossoli sparati sul litorale e nello specchio marino antistante la scogliera”.

Oltre ai rischi connessi alla contaminazione dei terreni, la presenza di animali da pascolo a Punta “provoca inoltre un serio danno al patrimonio naturale dell’aria costiera oggetto di particolare protezione quale sito d’interesse biogeografico dal Piano paesaggistico di Siracusa. Per tale ragione, l’attività di pascolo appare incompatibile con gli obbiettivi di conservazione, valorizzazione e potenziamento della fragile biodiversità del comprensorio costiero” continuano le associazioni che invitano la Marina militare a disporre l’immediata cessazione dell’attività di pascolo all’interno del comprensorio costiero, mentre al sindaco di Augusta, quale autorità sanitaria locale, chiedono d’intervenire ordinando il divieto assoluto di pascolo a Punta Izzo e nelle altre zone di pregio paesaggistico e interessate da fenomeni di contaminazione ambientale.