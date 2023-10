Augusta, Mpa: Sebastiano Pustizzi è il nuovo commissario cittadino

Sebastiano Pustizzi è il nuovo commissario di Augusta dell’Mpa. È stato presentato sabato scorso, nei locali di Città della Notte, durante l’assemblea dal titolo “Le sfide della Siracusa autonomista” rivolta agli addetti ai lavori del partito siracusano del movimento per le autonomie. Alla presenza del presidente Lombardo sono stati presentati tutti i nuovi commissari cittadini che verranno messi a battesimo, nei prossimi giorni, durante una riunione di partito.

Oltre a Pustizzi ad Augusta, si tratta di Corrado Loreto (Avola), Domenico Mignosa (Canicattini Bagni), Sebatiano Urso (Ferla/Cassaro), Salvatore Faraci (Floridia), Salvatore Di Silvestro (Francofonte), Giuseppe Fisicaro (Lentini/Carlentini), Giuseppe Aresco (Melilli), Corrado Protasi e Lucia Pirruccio (Noto), Roberto Arangio (Pachino), Lucio Bucello (Palazzolo Acreide/Buscemi), Salvatore Midolo (Portopalo di Capo Passero), Valeriano Giardina (Priolo Gargallo), Antonio Bonafede ( Rosolini), Luigi Cavarra (Siracusa), Paolo Terranova (Solarino), Giuseppe Mezzio (Sortino), Mirko Aloisio (Belvedere e Città Giardino), Chiara Ficara (Cassibile).

Un momento di sintesi e condivisione tra idee e prospettive che guardano ai prossimi impegni elettorali e alle priorità della provincia intera. Una sinergia tra il gruppo parlamentare in regione e le diverse esigenze del territorio; portate avanti dai commissari territoriali.

Sono intervenuti: il presidente Raffaele Lombardo, i parlamentari Giuseppe Carta, Fabio Mancuso, il sindaco di Sortino Vincenzo Parlato, il presidente del Consiglio comunale di Siracusa Alessandro Di Mauro, l’assessore alla Coesione sociale del Comune di Augusta Biagio Tribulato, il responsabile organizzativo del Movimento a Siracusa Antonio Bonafede, il responsabile enti locali di Siracusa Roberto Di Mauro e il referente per i giovani del Movimento di Siracusa Enzo Vitanza.

Carta, definito da tutti i relatori instancabile per la sua attività da parlamentare e da sindaco, ha annunciato l’imminente congresso e la campagna tesseramenti che a breve avrà l’avvio. “Il movimento popolari e autonomisti, a cui mi fregio di appartenere, ha dimostrato in pochi mesi di riuscire ad imporsi a Siracusa con risultati eccezionali – ha dichiarato – possiamo avere il coraggio di credere che il Movimento possa attestarsi come riferimento politico principale a Siracusa. Guardiamo al futuro e ai prossimi impegni elettorali con l’animo di chi, facendo rete, punta a ruoli importanti.”

L’intervento del presidente Lombardo, fondatore e anima del Movimento, ha chiuso i lavori. “È importante avere una rappresentanza nazionale ed europea – ha affermato – un obiettivo ambizioso che possiamo raggiungere anche cercando alleanze con realtà politiche che condividano la nostra idea di autonomia e medesimo orgoglio d’appartenenza.”